La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en África: ya hay 88 muertos

El virus avanza con rapidez en Congo y Uganda, impulsado por la variante Bundibugyo. Prevención, síntomas y tratamiento de la enfermedad.

Ante el rápido avance del brote de Ébola en África, la OMS declaró este domingo la emergencia de salud pública de importancia internacional.

Ante el avance de un nuevo brote de ébola en África , que ya dejó 88 muertos y al menos 246 casos sospechosos , la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) declaró este domingo la emergencia de salud pública de importancia internacional.

Desde el organismo precisaron que el brote “no reúne los criterios” para ser considerado una pandemia .

Según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) era el nivel más alto de alerta hasta junio de 2024, cuando se incorporó una categoría superior: la “emergencia por pandemia”.

Los países de África afectados por el Ébola

Los países afectados por la variante Bundibugyo de la enfermedad son la República Democrática del Congo y Uganda. Esta cepa del ébola no tiene tratamiento actualmente, y según el organismo, corre el riesgo de extenderse más allá de estas regiones.

Ébola. África.

Ante este preocupante brote de la enfermedad, el Ministerio de Salud congoleño advirtió sobre la gravedad de la situación y confirmó que se trata del brote número 17 de ébola en el país desde que el virus fue identificado por primera vez en 1976.

Según la OMS, el escenario podría ser “mucho mayor” debido al alto índice de positividad en las muestras analizadas y al aumento de casos sospechosos que se reportaron en los últimos días.

El organismo pidió reforzar los controles fronterizos, aislar inmediatamente a los casos confirmados y monitorear a los contactos estrechos. Sin embargo, aclaró que no recomienda cerrar fronteras ni restringir el comercio internacional.

¿Qué es el Ébola?

El Ébola es una enfermedad potencialmente letal provocada por el virus del mismo nombre, y es una de las más mortíferas que se conocen para el ser humano.

El virus del Ébola se detectó por primera vez en 1976, cerca del río Ébola, en la pequeña aldea de Yambuku, en el norte de la República Democrática del Congo. Este primer brote reportado causó la muerte de 280 de las 318 personas infectadas. Se cree que gran parte de la propagación de la enfermedad se debió a agujas y jeringas contaminadas en el Hospital de la Misión de Yambuku y otras clínicas locales.

Ébola. África

Un brote simultáneo de Ébola a unos 700 kilómetros de distancia, en lo que hoy es Sudán del Sur, infectó a 284 personas en las aldeas de Nzara y Maridi. La enfermedad mató a 151 personas.

Transmisión

Se considera que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros, que contagian el Ébola a otros animales, ya que lo pueden albergar por largas distancias sin morir.

El Ébola luego se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados –chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y puercoespines– que se encuentran muertos o enfermos en la selva.

Posteriormente, el virus se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona, por contacto directo con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas, o por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos.

Los pacientes son contagiosos mientras el virus esté presente en la sangre. Con un número de reproducción de uno a dos, lo que significa que, en promedio, cada paciente con Ébola infecta a una o dos personas, el virus no se propaga muy rápidamente a través de una población.

Síntomas

Los principales síntomas del virus son dolor en el abdomen, las articulaciones, los músculos o el pecho; deshidratación, escalofríos, fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito o sudoración; síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómitos o vómitos con sangre; y confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta, enrojecimiento del ojo, manchas rojas en la piel o tos con sangre.

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Tratamiento y prevención

No existe un tratamiento específico contra el virus. El tratamiento estándar se centra en tratar los síntomas para aliviar el sufrimiento de los pacientes e intentar reducir la mortalidad: rehidratación oral o intravenosa, y administración de analgésicos para la fiebre y el dolor, sobre todo abdominal y de articulaciones, que puede ser muy fuerte, y tranquilizantes.

Una vacuna experimental, denominada rVSV-ZEBOV, ha demostrado proporcionar una gran protección contra este virus mortal en un ensayo clínico a gran escala (11.841 sujetos) realizado en Guinea en 2015.