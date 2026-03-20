La salida argentina de la OMS: cuál es el impacto y el riesgo para Neuquén

Javier Milei está en desacuerdo con las políticas “cavernícolas” del organismo. A la provincia le queda el resguardo en la Organización Panamericana de la Salud. ¿Hasta cuándo?

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Ahora se abre un debate respecto del impacto y las eventuales consecuencias que tendrá la medida adoptada por el gobierno de Javier Milei y puntualmente para las provincias, que tienen a su cargo el manejo sanitario en sus distritos.

En lo estrictamente práctico, Neuquén no se perjudicaría, por ahora. Es porque la provincia no depende de la OMS para el acceso a medicamentos o asistencia técnica y científica, sino de su filial, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) , organismo del cual Argentina seguirá formando parte, de momento.

La OPS , pese a ser un organismo con organización constitucional propia, forma parte de la OMS, al punto que actúa como oficina regional de ésta y sigue todas las directrices que de allí se indican.

Este jueves, el titular del organismo mundial, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en Ginebra que “si la Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS”. Añadió que “trabajamos a través de la OPS en la mayoría de los temas y, de hecho, estamos alineados en mucho con la OPS. Pero, claro, veremos cuál es su posición (por el gobierno argentino) en lo que se refiere a las cuestiones con la membresía en la OMS o la OPS”, agregó el director del organismo.

image Tedros Adhanom Ghebreyesus, titular de la OMS.

Argentina decidió irse de la OMS en desacuerdo a sus políticas, especialmente en el manejo de la pandemia, a la que Milei calificó como “cavernícola”. La solicitud de retirada fue presentada por el gobierno nacional hace un año y entra oficialmente en vigencia en 2026, alegando que lo hace en defensa de la “soberanía sanitaria”. La de Milei se trató de una medida espejo a la que llevó adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que también rompió lanzas con el organismo.

Estados Unidos aportaba el 22% del presupuesto regular de la OMS. El déficit presupuestario de la agencia será de aproximadamente 3.300 millones de dólares, y es poco probable que algún otro Estado pueda compensarlo. Se teme que esa medida pueda tener un efecto cascada en las finanzas de la OPS, según especularon diversas publicaciones especializadas.

El caso neuquino y sus consecuencias

Neuquén no solamente se beneficia de la OPS en la provisión de medicamentos a menor costo, sino que en los últimos meses estrechó su relación con el organismo al punto que le acaba de recertificar la interrupción de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas en la provincia.

Para Neuquén, que Argentina se retire hipotéticamente de la OPS luego de haberlo hecho con la OMS tendría las consecuencias importantes como dejar de tener acceso al fondo rotatorio y estratégico que permite ahorrar dólares en la compra de tecnologías e insumos sanitarios.

image Mario Lugones, secretario de Salud de la Nación.

Por lo pronto, para el país haber dejado de pertenecer a la OMS supondrá perder el estatus de Centros Colaboradores en laboratorios prestigiosos como el INCUCAI y el Instituto Malbrán.

La decisión del gobierno de cortar relaciones con la OMS se da, además, en un momento en el cual la ejecución presupuestaria en salud, a febrero de 2026, ha mostrado señales de que el ajuste en el sector se sigue profundizando.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en Salud, los recortes son los siguientes:

Superintendencia de Servicios de Salud (-29%),

hospitales nacionales (-40% a -62%),

Instituto Malbrán (-22%)-

ANMAT (-40%).

En tanto que los programas críticos de atención sanitaria y prevención de enfermedades presentan caídas de hasta 100%.

Estos números ratifican que la salud no es una prioridad por lo que no deja de ser sugestivo salir de un organismo que aísle al país en un área crítica y sensible para la población.