Ropa de invierno: dónde están los precios más baratos del bajo neuquino

Camperas, sweaters, chalecos y camisetas térmicas son las prendas más buscadas desde fines del mes pasado. Promociones para aliviar el bolsillo.

Los precios de la ropa de invierno durante mayo.

Con la llegada de los primeros días fríos y el movimiento típico de mayo, los comercios del Bajo neuquino ya exhiben camperas, sweaters, chalecos y prendas térmicas para enfrentar el invierno. Aunque la inflación sigue golpeando el bolsillo, comerciantes consultados coincidieron en algo inesperado: los precios de la ropa de invierno se mantienen similares a los del año pasado.

Las ventas comenzaron lentas en abril, pero en las últimas semanas se reactivaron con la baja de temperatura. Y aunque durante estos días se desarrolló el Hot Sale con promociones online en todo el país, los vendedores aseguraron que eso no impactó en los precios locales porque ya vienen trabajando con valores “competitivos”.

En una recorrida por distintos locales del Bajo, LM Neuquén encontró opciones para todos los bolsillos: desde sweaters económicos y promociones en polerones hasta camperas de abrigo de mayor calidad que rondan los 80 mil pesos.

En el local Castellanas, ubicado en el centro neuquino, el gerente Gabriel Ochoa explicó que el movimiento comercial mejoró notablemente a fines de abril y se mantuvo durante mayo.

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“Los primeros días de abril estuvieron tranquilos, pero después empezó a venderse bien y sigue ahora en mayo”, comentó. Según detalló, las camperas de abrigo arrancan en los 40 mil pesos y llegan hasta los 80 mil. “El año pasado estábamos más o menos igual. Capaz una campera salía 70 y ahora está 80, pero no hubo grandes aumentos”, aseguró.

En el comercio también se destacan modelos de gamulán, chalecos engomados con piel interior y camisacos gruesos, algunos de ellos valuados en 80 mil o 100 mil pesos. Sin embargo, Ochoa insistió en que siguen siendo precios accesibles en comparación con otros locales.

“Nosotros tenemos precios bastante competitivos. Hay variedad y calidad. Lo más caro ronda los 80 mil pesos y en otros negocios prendas parecidas están mucho más caras”, sostuvo.

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En otro comercio del Bajo, Distrito Moda, las camperas de abrigo también se ubican en valores similares. Allí las prendas con piel interior rondan los 80 mil pesos, mientras que los buzos oscilan entre 25 y 38 mil.

Erminda, una de las trabajadoras del local, señaló que el movimiento todavía es moderado porque el frío intenso aún no llegó, aunque las consultas comenzaron a aumentar.

Sweaters, polerones y promociones

Los sweaters son otra de las prendas más buscadas en esta época. En Castellanas se consiguen desde 25 mil hasta 45 mil pesos, dependiendo del material y el abrigo.

“Hay sweaters finitos, otros con friza y tejidos más gruesos que abrigan muchísimo. Los más caros rondan los 45 mil”, indicó Ochoa.

En Mayorista Buenos Aires, un local que recientemente abrió una nueva sucursal sobre la calle Perito Moreno, también apostaron a precios bajos para atraer clientes.

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Josefa, una de las encargadas, contó que ya comenzaron a ingresar prendas de la nueva temporada y detalló algunos valores:

Sweaters de hilo en liquidación: 18 mil pesos.

Buzos de plush: 18 mil pesos.

Maxi buzos: 23 mil pesos.

Polerones de lanilla: promoción 2 por 18 mil pesos.

Chalecos de paño: 25 mil pesos.

“Ahora están entrando más polerones y prendas de invierno. La gente busca mucho abrigo pero también precios accesibles”, explicó.

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En el local también se venden camperas engomadas de gran tamaño a 75 mil pesos y chalecos más gruesos a 65 mil.

Pantalones térmicos y prendas con friza

Otra tendencia que comenzó a crecer este año son los pantalones con interior de friza y ropa térmica, pensada especialmente para enfrentar las bajas temperaturas de Neuquén.

En Castellanas, las calzas térmicas arrancan en 10 mil pesos, mientras que los pantalones de dama van desde 20 mil hasta 60 mil pesos.

“Llegaron unos jeans con friza adentro que la gente está buscando mucho. Son los más caros, salen 60 mil pesos, pero abrigan muchísimo”, explicó el gerente.

En el caso de los hombres, los pantalones cargo y modelos más gruesos se consiguen entre 40 y 60 mil pesos. Además, comenzaron a venderse camisetas térmicas, prendas deportivas rompeviento y accesorios como gorros y pashminas.

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Las pashminas cuestan alrededor de 15 mil pesos y los gorros de piel sintética se venden al mismo valor.

“Los precios están estables”

Pese a la preocupación económica generalizada, la mayoría de los comerciantes consultados coincidió en que los aumentos fueron menores a los esperados.

Karina, comerciante del local Uka, aseguró que los precios se mantienen similares a los del invierno pasado, aunque reconoció que la situación económica afecta fuerte al consumo.

“Más caro que el año pasado no lo noto. Lo que sí noto es que las ventas están muy bajas”, afirmó.

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La comerciante señaló que el invierno siempre implica prendas más costosas que las de verano, especialmente por los materiales de abrigo. En su local, los sweaters más económicos rondan los 39 mil pesos y los de mejor calidad llegan a 67 mil. “Hay mucha competencia, alquileres caros, impuestos altos y poca gente en la calle”, lamentó.

También advirtió que algunos productos podrían aumentar más adelante, especialmente los tapados. “Dicen que este año se fabricó poco porque el invierno pasado no fue tan fuerte en Buenos Aires, entonces no se animaron a producir mucho”, comentó.

El Hot Sale no modificó los precios

Durante esta semana se desarrolló una nueva edición del Hot Sale, el evento nacional de descuentos online. Sin embargo, en los comercios del Bajo neuquino aseguraron que eso prácticamente no tuvo impacto.

“No repercute mucho porque nosotros ya manejamos precios competitivos”, sostuvo Ochoa.

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Según explicó, muchos clientes prefieren comprar directamente en los locales para probarse las prendas y evitar diferencias de calidad o costos de envío.

Además, varios comerciantes remarcaron que en algunos casos los precios online terminan siendo similares a los del comercio físico una vez sumados los gastos adicionales. Aunque mayo ya trajo mañanas heladas, los comerciantes creen que el fuerte de las ventas llegará cuando bajen aún más las temperaturas.

Mientras tanto, los locales siguen incorporando stock de camperas, ropa térmica, chalecos y accesorios para enfrentar el invierno neuquino.