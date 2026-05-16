Inmediatez y complicidad: las claves de Diego Sarco y la vigencia de Todo Bien

Una propuesta lúdica se adaptó a informar la realidad social y política de la región. Hoy, la coherencia y la responsabilidad son un sello de la media mañana.

Hace 18 años, Diego Sarco se alejó de su rol de productor de radio para sentarse frente al micrófono solo para cubrir una temporada de verano. Pero la audiencia de LU5 tenía otros planes: su programa veraniego, Todo Bien, tuvo un éxito tal que se convirtió en una propuesta fija que sigue vigente hasta hoy. Con un equilibrio de noticias, columnas informativas y ese tono lúdico de sus orígenes, se ganó un lugar de referencia en la segunda mañana de la radio más escuchada de Neuquén.

"El otro día estaba sacando la cuenta. Llevo 20 años trabajando en la radio y este es su aniversario 81. Ser parte del 25% de la radio más importante de la Patagonia, eso ya enorgullece" , aseguró el conductor, dueño de una de las voces más reconocidas de la emisora.

Cuando empezó a hablar frente al micrófono, no dimensionaba aún el alcance de LU5 en la audiencia de la región. "En la inundación de 2014 tuve un punto de inflexión. Los colectivos no pasaban por mi barrio a pesar de que la calle Gatica ya se había secado y, cuando el secretario de transporte de ese entonces dio esa excusa, le dije que era un mentiroso", recordó.

El reclamo derivó en una afronta del funcionario y una entrevista donde se comprobó que no había razón para dejar a los vecinos sin servicio. "Ahí dimensioné la llegada real que tiene la radio, porque recibí muchas muestras de apoyo", dijo y aclaró que, desde entonces, pronuncia cada palabra con la responsabilidad que exige ser parte de LU5 y con un compromiso claro con la audiencia.

SFP Diego Sarco LU5 (8) Sebastián Fariña Petersen

Para Diego, esa coherencia es el secreto de la longevidad de Todo Bien, que pasó de ser un proyecto de tres meses de verano a perdurar 18 años en la grilla de programación y seguir apostando al futuro.

"Si mantenés la coherencia y te ponés siempre del lado de la gente, te van a seguir eligiendo", aseguró. Y aunque reconoce que hoy la tecnología permite que aparezcan programas nuevos todos los días, no le asusta la competencia.

"No hay que subestimar a la gente, ellos saben elegir y aunque cualquiera con un celular puede abrir un canal y decir lo que quiera, la gente se da cuenta si tenés noción o no de lo que estás hablando", djo y agregó: "Se puede viralizar un reel pero cuando vas al programa completo, nadie lo escucha ni cinco minutos".

De la voz a la imagen

En un escenario de avances tecnológicos abrumadores, Diego cree que la radio "nunca se va a morir" porque es un sonido, algo tan intrínseco de cada ser humano que es imposible de abandonar.

SFP Diego Sarco LU5 (6) Sebastián Fariña Petersen

El embate de las redes sociales ya le suena a discurso repetido: "Cuando apareció la televisión o el cine decían lo mismo, pero la radio se benefició con Internet". Ahora, no existen antenas débiles ni interferencias que te alejen de un formato que, para él, es una compañía que mezcla complicidad con inmediatez de una forma que ningún otro medio consigue.

Este año, LU5 dio un paso hacia la innovación. Tras el lanzamiento del formato streaming de Línea Abierta, Diego sabe que Todo Bien sigue en la lista para hacer una transición hacia la imagen. Y aunque es receloso de adoptar una propuesta más televisiva que borre ese carácter intimista y cómplice que tiene con los oyentes, sabe que hace falta adaptarse a los nuevos tiempos.

"Pienso en una camarita en el estudio y me intimida. También tenemos muchas señas con productores y locutores para coordinar la dinámica del aire, pero creo que suma también para abrirnos a otro público, además del público de la radio que nos sigue siempre", afirmó.

SFP Diego Sarco LU5 (4) Sebastián Fariña Petersen

Con el paso del tiempo, entendió que muchos oyentes tenían curiosidad de conocerlo. Con las redes sociales, le pusieron un rostro a la voz que los acompañaba cada mañana, pero Diego entiende el streaming con un salto en la exposición, que cambia la lógica pero que puede fortalecer más el vínculo con su público.

Antes, su imagen era un misterio. "Una vez estaba almorzando en Villa El Chocón y una nena chiquita me miraba muy seria. Cuando se lo dije a su papá, me aclaró que me escuchaba todas las mañanas y que me imaginaba rubio de ojos celestes", dijo entre risas. "Imaginate, soy morocho de ojos marrones. Para la nena, verme fue un desencanto total", agregó.

Y aunque su rostro pasaba desapercibido, el sonido de su voz era un sello de identidad. "Hace años, estaba comprando con mi familia en el barrio de Flores, en capital, y le dije una sola frase a mi hija cuando salíamos de un local. Escucho que me dicen '¿Diego?' y era un hombre de Cipolletti que me escuchaba todas las mañanas. 'A esa voz la conozco', me dijo y por una sola oración me reconoció", relató.

LU5- Diego Sarco- Pablo Brandi Fabián Ceballos

Un futuro con historia

Migrar hacia el streaming tensiona ese vínculo intimista que tiene con su audiencia, ya convertida en una comunidad que sigue fiel a su tono dinámico que mezcla información de calidad con la alegría de la media mañana. Pero abre puertas a los futuros oyentes que, en muchos casos, son recién llegados a Neuquén.

En medio de un escenario tecnológico cambiante y una ciudad que crece a ritmo acelerado, Diego cree que la identidad neuquina de una radio histórica como LU5 nunca pierde valor. "Nos llegan muchos mensajes de gente recién llegada a la ciudad que escucharon una vez LU5 y se quedaron, porque es la propuesta más completa. Tiene noticias, tiene música, tiene todo", dijo.

Y aclaró que LU5 es tan neuquina que se parece al río Limay. El que bebe un sorbo de sus aguas cristalinas se queda para siempre en Neuquén. Y el recién llegado que surfea entre las emisoras y que se encuentra de casualidad con la AM600, se queda con una sintonía eterna en el dial.