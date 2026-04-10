En su aniversario 81, la radio LU5 de Neuquén da un importante salto con su streaming

Así lo anunció al aire su director, Juan Carlos Schroeder, en el marco de los festejos por los 81 años de la radio LU5 AM600.

En el marco del 81° aniversario de LU5 AM600 , su director, Juan Carlos Schroeder , destacó el valor histórico de la emisora en la región, recordó anécdotas de sus comienzos y adelantó uno de los grandes desafíos que se vienen: la incorporación del streaming como nueva plataforma para ampliar la audiencia.

“Todo lo que hacemos nosotros y principalmente todo lo que hacen ustedes es muy importante para la sociedad y realmente tenemos que seguir adelante con nuestros proyectos”, expresó, en un mensaje que combinó el reconocimiento al recorrido de la radio con una mirada puesta en el futuro.

Como es tradición, el aniversario sirvió para repasar la historia de la emisora, una de las más emblemáticas de Neuquén. “Siempre en el aniversario de LU5 contamos la historia , cuándo comenzó, los personajes que tuvimos, los que tenemos, pero creo que también hay que hablar siempre un poquito del futuro”, reflexionó Schroeder.

Recuerdos, familia y radio

El director evocó los inicios en la radio, marcados por otra dinámica de trabajo y una fuerte impronta vocacional. “Cuando arrancamos acá era cruzar a las 5 de la mañana y leer la teletipo, las cosas de viejo y ver cómo se armaba una programación. Y lo aprendimos”, recordó entre risas.

SFP LU5 cumpleaños 81 aniversario (3)

También hizo hincapié en el esfuerzo personal y familiar que implicó sostener ese camino. "La verdad es que la familia siempre acompañó mucho”, señaló.

En ese sentido, destacó el rol de la audiencia y del equipo que forma parte de la emisora. “Tenemos una audiencia fiel, han sido capaces de fomentarla, de mantenerla, esta gran familia de los cinco”, afirmó, en referencia al histórico vínculo entre la radio y su público.

El salto al streaming

De cara a lo que viene, Schroeder confirmó que LU5 se prepara para dar un paso clave en su proceso de modernización. “Para adelante queremos seguir con esta comunidad, esta gran familia, pero vamos a incorporar, como las grandes radios de la Argentina, la imagen, el streaming”, anunció.

Según detalló, el proyecto ya está en marcha y podría concretarse en el corto plazo. “La idea es que sea en menos de 30 días, no voy a decir la fecha porque va a ser sorpresa”, adelantó.

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El objetivo es adaptarse a las nuevas formas de consumo sin perder la esencia radial. “Hay gente que nos va a seguir escuchando siempre por la radio, pero hay gente que necesita vernos”, explicó.

En esa línea, aclaró que no se trata simplemente de sumar cámaras al estudio. “No es una radio con cámara. Es distinto, es streaming, pero que se va a seguir transmitiendo por la radio. Podemos seguir escuchando y viendo, en la computadora, en el celular, en AM o en FM”, precisó.

Finalmente, subrayó que el desafío es acompañar los cambios tecnológicos sin resignar la identidad construida a lo largo de más de ocho décadas. “Queremos pasar a la próxima etapa acompañando la tecnología y el proceso de digitalización, pero sin perder todo lo que hemos logrado en estos primeros 81 años”, concluyó.