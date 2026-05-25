La pareja de jubilados fue apuñalada durante una excursión en el Parque Kruger. Sospechan que se cruzaron con cazadores furtivos.

Doble asesinato en un safari de Sudáfrica: les robaron y los tiraron a un río con cocodrilos.

Un matrimonio de jubilados fue asesinado durante un safari en el Parque Nacional Kruger , en Sudáfrica , en un ataque en el que los agresores robaron su camioneta y arrojaron los cuerpos a un río habitado por cocodrilos del Nilo.

Las víctimas fueron identificadas como Ernst Marais, de 71 años, y Dina Marais, de 73 . Según medios sudafricanos y británicos, ambos fueron atacados mientras recorrían el sector norte de la reserva, cerca del área de Pafuri, donde habían sido vistos con vida por última vez.

El matrimonio fue apuñalado y tenía las manos atadas a la espalda. Después del ataque, los cuerpos fueron arrojados al río Limpopo , en una zona remota del Parque Nacional Kruger, una de las reservas naturales más conocidas de África.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los agresores también robaron el todoterreno en el que se trasladaba la pareja. El vehículo todavía es buscado por las autoridades sudafricanas.

El brutal ataque durante el safari en Sudáfrica

La pareja recorría el sector norte del Parque Nacional Kruger cuando fue interceptada por los atacantes. “Ambos habían sido apuñalados en lo que claramente fue un ataque muy brutal y arrojados al río, sin duda para que los cocodrilos los atacaran, y les habían robado su todoterreno, por lo que este es un incidente muy grave para nosotros”, declaró una fuente del parque citada por The Sun.

Los cuerpos fueron encontrados el viernes 22 de mayo por otros turistas que recorrían una zona cercana al río Limpopo. Los visitantes alertaron inmediatamente a guardaparques y policías sudafricanos.

Parque Nacional Sudáfrica 3 Doble asesinato en un safari de Sudáfrica: les robaron y los tiraron a un río con cocodrilos.

Según trascendió en medios locales, las víctimas del doble asesinato presentaban múltiples heridas en la parte superior del cuerpo. De acuerdo con esos reportes, los atacantes habrían arrastrado los cadáveres hasta la orilla antes de arrojarlos al agua.

El portavoz de la policía de Limpopo, Hlulani Mashaba, confirmó que el matrimonio había sido reportado como desaparecido luego de no regresar al alojamiento donde se hospedaban dentro del parque nacional.

La hipótesis sobre cazadores furtivos y el robo de la camioneta

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores apunta a un posible encuentro entre la pareja y un grupo de cazadores furtivos que operaba dentro de la reserva.

Fuentes policiales sostuvieron que Ernst y Dina Marais podrían haber sido asesinados para evitar que denunciaran actividades ilegales en el parque.

“Su camioneta habría sido una forma fácil de transportar cualquier cosa que llevaran si fueran contrabandistas, y hay caminos sin vallas para cruzar el río hacia Mozambique”, señaló una fuente anónima ligada a la investigación.

El ministro sudafricano de Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente, Willie Aucamp, afirmó que se trata de un caso sin antecedentes dentro del Parque Nacional Kruger.

“Es la primera vez en la historia del Parque Nacional Kruger que se registra un incidente de esta naturaleza”, sostuvo el funcionario.

Quiénes eran las víctimas del safari en Sudáfrica

Ernst y Dina Marais vivían en Mossel Bay, en la costa sur sudafricana. Además, tenían una propiedad en una reserva natural ubicada en Hoedspruit, una zona cercana al Parque Nacional Kruger que visitaban con frecuencia.

La pareja había viajado más de 1.100 millas para pasar varios días en el parque y realizar un safari centrado en la observación de los denominados “Cinco Grandes”: elefante, rinoceronte, búfalo, león y leopardo.

Las autoridades informaron que el matrimonio había ingresado al parque el domingo 17 de mayo y que fue visto por última vez el miércoles 20 de mayo en el área de picnic de Pafuri.

Uno de los vecinos de la pareja declaró a The Sun: “Eran una pareja encantadora a la que le encantaba ir de safari, y los vecinos están todos conmocionados”.

Desde SANParks, el organismo que administra los parques nacionales sudafricanos, informaron que brindarán asistencia a los familiares de las víctimas con alojamiento, traslados y gastos de repatriación mientras avanza la investigación policial.