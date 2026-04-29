Un millonario estadounidense pagó 40 mil dólares por un safari en África y murió pisoteado por elefantes

La víctima fue un empresario de 75 años que buscaba cazar antílopes cuando se cruzó con una manada con cría que lo embistió. Un guía resultó herido.

El millonario estadounidense que murió aplastado por elefantes se encontraba con un guía profesional, que también sufrió heridas.

Un millonario estadounidense de 75 años murió tras ser pisoteado por una manada de elefantes durante un safari de caza en Gabón . La víctima, identificada como Ernie Dosio , participaba de una expedición valuada en 40.000 dólares con el objetivo de cazar antílopes en una zona de selva tropical de África central.

El hecho ocurrió el viernes pasado en el parque nacional Lopé-Okanda, un área protegida caracterizada por su vegetación densa y baja visibilidad. Dosio, empresario y cazador avezado, se encontraba acompañado por un guía profesional cuando ambos avanzaban en busca de un duiker de lomo amarillo, una especie difícil de rastrear.

En ese contexto, los dos hombres se encontraron de forma imprevista con una manada compuesta por cinco elefantas y una cría, que reaccionó y los embistió violentamente.

El guía, que portaba un rifle de alto calibre, resultó gravemente herido y perdió el arma durante el ataque. Dosio, por su parte, fue derribado y pisoteado, lo que le provocó la muerte en el lugar.

La empresa de safaris Collect Africa confirmó la muerte a través de un comunicado en el que precisó que el incidente ocurrió durante una cacería en el centro de Gabón. También indicó que el caso quedó bajo intervención de la embajada de Estados Unidos y que el cuerpo del empresario inició el proceso de traslado hacia California.

Cómo fue el ataque de la manada de elefantes que mató al millonario en África

El episodio se produjo en una zona donde la vegetación reduce el campo visual. Según las primeras reconstrucciones, la manada permanecía oculta entre la flora cuando los cazadores se aproximaron sin advertir su presencia.

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Ernie Dosio, empresario estadounidense de 75 años, falleció en el parque nacional Lopé-Okanda, en la zona de La Lopé, provincia de Ogooué-Ivindo, en el centro de Gabón,… pic.twitter.com/A1rafpBiG2 — EXHIBIENDOTEMX (@EXHIBIENDOTEMX) April 28, 2026

El grupo estaba integrado por elefantas adultas y una cría, un grupo que suele presentar respuestas defensivas ante posibles amenazas. La cercanía entre los hombres y los animales habría desencadenado la embestida directa.

Testimonios citados en las primeras versiones por medios locales señalaron que el ataque fue inmediato y que las condiciones del terreno limitaron cualquier intento de escapar.

Empresario, millonario y filántropo: quién era Ernie Dosio

Ernie Dosio era propietario de Pacific AgriLands, una empresa con un viñedo de aproximadamente 5.000 hectáreas en Modesto, California. Vivía en las afueras de Lodi junto a su pareja y tenía dos hijos, Jeff y Blake, quienes continúan al frente del negocio familiar.

Además de su actividad empresarial, participaba en distintas organizaciones vinculadas a la caza y a iniciativas benéficas. Integraba el Sacramento Safari Club, era miembro vitalicio de California Wildfowl y formaba parte de la comisión directiva de la Lodi Winegrape Commission.

“Ernie cazaba desde chico y tenía muchísimos trofeos de África y Estados Unidos”, contó un cazador retirado de Ciudad del Cabo que lo conocía.

miLLONARIO ELEFANTES 2 El millonario empresario californiano participaba en distintas organizaciones vinculadas a la caza y a iniciativas benéficas.

En ese sentido, agregó: “Aunque muchos no estén de acuerdo con la caza mayor, todas sus expediciones estaban habilitadas y bajo estrictos controles de conservación”.

En su residencia contaba con espacios destinados a exhibir piezas obtenidas en distintas expediciones, entre ellas ejemplares de elefante, rinoceronte, león y búfalo. También organizaba encuentros destinados a recaudar fondos para distintas causas.

Qué dijo la familia del millonario sobre su muerte

Luego del hecho, la familia de Dosio indicó que recibió información contradictoria. Según relató su exesposa, Rinda Butler Dosio, inicialmente les dieron versiones erróneas sobre lo ocurrido.

“Llamaron a los abogados antes que a la familia. Hay cosas que simplemente no tienen sentido”, expresó. También cuestionó el manejo de las primeras comunicaciones vinculadas al caso.

El hijo de la víctima, Jeff Dosio, señaló que la difusión posterior incluyó datos incorrectos y la circulación de imágenes privadas, lo que generó malestar en el entorno cercano mientras avanzaban las gestiones para el traslado del cuerpo.