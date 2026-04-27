Tiroteo en EE.UU qué decía la carta que Cole Allen envió antes del atentado a Donald Trump

Trump debió ser evacuado tras una serie de disparos. El FBI logró detener al atacante y se conoció un mensaje que no fue atendido a tiempo.

La investigación por el tiroteo que se registró durante la cena de corresponsales en Washington -donde se encontraba el presidente Donald Trump -sumó otro elemento: una carta que el sospechoso envió a su familia minutos antes del ataque.

El sábado por la noche, Trump debió ser evacuado cuando estaba en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca que se estaba desarrollando en Hotel Washington Hilton, tras una serie de supuestos disparos . El FBI aseguró minutos después que el presunto autor de las detonaciones estaría detenido.

El personal del Servicio Secreto de EE.UU fue el encargado de evacuar tanto al Presidente Donald Trump como a la primera dama, Melania Trump. El propio mandatario norteamericano posteó en la red Truth: "Las fuerzas del orden nos han solicitado que abandonemos las instalaciones, de acuerdo con el protocolo, lo cual haremos de inmediato. Daré una rueda de prensa en 30 minutos desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca", dijo.

La carta que envío el tirador antes del ataque

Según información oficial, el documento advertía sobre su intención de atacar a funcionarios del gobierno estadounidense, pero la alerta no llegó a tiempo para evitar el episodio.

El agresor, identificado como Cole Tomas Allen, permanece detenido mientras avanzan las pericias. El caso abrió interrogantes sobre la planificación del hecho y sobre el rol de la advertencia familiar, que se produjo instantes antes del inicio del ataque.

El documento enviado por Allen comienza con una frase que marca el tono del mensaje: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

En ese mismo texto, el sospechoso plantea que su objetivo era actuar contra integrantes del gobierno.

cole-allen-tiroteo-donald-trump-atacante Cole Allen, el responsable del tiroteo, posa con un arma en su casa

Según surge de la carta, el plan contemplaba un orden jerárquico de ataque, “del más alto al más bajo”, lo que refuerza la hipótesis de que no se trataba de un objetivo único, sino de una acción más amplia contra funcionarios.

El agresor también explicó que venía evaluando esa posibilidad desde hacía tiempo y que esa noche representaba “la primera oportunidad real para hacer algo al respecto”. En otro tramo, vinculó su decisión con una idea de responsabilidad personal: “Lo que hacen mis representantes tiene su reflejo en mí”.

Justificaciones, religión y violencia en el texto

En otro pasaje del escrito, el atacante escribió ideas políticas con referencias religiosas. En uno de los fragmentos más destacados, el atacante cuestiona la idea de no responder ante situaciones que considera injustas: “Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor”.

Ese razonamiento aparece como una justificación directa de su accionar. A lo largo del texto, el sospechoso intenta construir un argumento en el que la violencia se presenta como una respuesta necesaria. Además, el documento incluye una autodefinición que quedó bajo análisis judicial: el joven se describió como “el asesino federal amistoso”, una frase que ahora forma parte del expediente.

En el mismo mensaje, reconoce que tuvo dudas sobre su decisión, pero sostiene que no veía a otra persona dispuesta a actuar, lo que refuerza la idea de que se percibía a sí mismo como alguien que debía intervenir.

La advertencia que no llegó a tiempo

Tras recibir el documento, uno de los familiares del sospechoso dio aviso a la Policía de New London, en Connecticut. La notificación se produjo minutos antes del ataque, pero no permitió evitar el episodio que ocurrió durante la cena en Washington.

detenido tiroteo donald trump (1)

Desde la Casa Blanca señalaron que la familia actuó de manera inmediata al conocer el contenido del mensaje. Sin embargo, el margen de tiempo fue insuficiente para que las autoridades intervinieran antes de que el sospechoso avanzara con su plan.

La investigación avanza sobre el contenido del manifiesto y sobre los dispositivos electrónicos del sospechoso, con el objetivo de determinar el alcance real del plan. Una de las hipótesis es que el objetivo no era una persona en particular, sino cualquier funcionario presente en el evento.