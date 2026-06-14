Gran operativo para secuestrar animales sueltos en la ruta 40: buscan evitar accidentes

Tras la modificación de la Ley Gorosito que regula el control de animales, se puso en marcha el operativo de control. Se busca reducir los accidentes en ruta.

El Gobierno de la provincia de Neuquén comenzó los controles en las rutas de la provincia para dar respuesta al problema de los animales sueltos . En esta ocasión, los controles se llevaron a cabo sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 40, en el corredor de los Siete Lagos, y en el acceso a la Ruta Provincial 63.

Los operativos se realizarán tras la reglamentación de la Ley Provincial 3508 que establece sanciones severas para los propietarios de ganado que dejen a sus animales circulando libremente en caminos y rutas.

Personal de la Dirección Seguridad Lagos del Sur fue quien llevó adelante este procedimiento. Del operativo participaron efectivos policiales junto a personal de Patrulleros Motoristas, División Montada y Canes, Criminalística, Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, además de Bomberos de Incendios Provinciales y Parques Nacionales.

Durante el recorrido, los efectivos detectaron varios equinos que se encontraban sueltos en sectores cercanos a la ruta, representando un serio peligro para los automovilistas que transitan por uno de los corredores turísticos más importantes de la región.

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Qué pasará con los animales secuestrados no identificados

Tras el secuestro, los animales fueron identificados por sus propietarios y restituidos de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 3507, tras la correspondiente revisión veterinaria y el labrado de las actas de infracción.

La presencia de animales sobre rutas y caminos constituye una de las principales causas de accidentes graves en zonas rurales y turísticas, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones de visibilidad suelen verse reducidas.

Respecto a qué ocurrirá con los animales secuestrados, la normativa realiza una diferenciación. En el caso de los equinos, podrán ser entregados a organismos públicos como Administración de Parques Nacionales, el Ejército Argentino, la Policía provincial o instituciones dedicadas a la equinoterapia y protección animal.

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Para bovinos, caprinos y otros animales de producción, las autoridades podrán definir su traslado a faena y destinar posteriormente la carne a comedores comunitarios u organizaciones de asistencia social.

Cambios más estrictos para los propietarios

Con las reformas recientemente aprobadas, los propietarios dispondrán de un plazo máximo de 48 horas para reclamar los animales secuestrados.

Para recuperarlos deberán:

Acreditar la titularidad del animal.

Abonar una multa económica.

Cumplir con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

Si el dueño no se presenta dentro del plazo previsto o no logra demostrar la propiedad, el Estado podrá disponer libremente del animal.

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Animales sueltos: crianceros piden ayuda estatal para alambrar los campos en Neuquén

El referente de pequeños productores de la zona centro y expresidente de la Asociación de Crianceros Unidos, Juan José Gutiérrez, aseguró que los crianceros están de acuerdo con la ley provincial, aunque pidió "contemplación" frente a la compleja situación económica y reclamó ayuda estatal para mejorar los alambrados rurales.

Durante una entrevista en LU5, Gutiérrez sostuvo que la seguridad vial debe ser prioridad, especialmente después de múltiples siniestros registrados en rutas neuquinas por la presencia de animales. “La ruta tiene que estar libre de todo tipo de animal y de impedimento para el tránsito. Ahí hay vidas y vehículos, y eso hay que respetarlo”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que la realidad de los pequeños productores es mucho más compleja de lo que muchas veces se percibe desde las ciudades. Según explicó, muchos campos son fiscales y abiertos, con alambrados deteriorados y sin recursos suficientes para mantenerlos en condiciones.