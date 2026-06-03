El gobierno activa los controles en rutas de Neuquén por la presencia de animales sueltos: cómo serán

El Gobierno de la provincia de Neuquén anunció que la próxima semana comenzará la implementación de controles en las rutas para dar respuesta al problema de los animales sueltos .

Los operativos se realizarán tras la reglamentación de la Ley Provincial 3508 que establece sanciones severas para los propietarios de ganado que dejen a sus animales circulando libremente en caminos y rutas.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna , confirmó que los controles comenzarán en los próximos días y estarán coordinados entre diversos organismos provinciales y nacionales.

"Animal que está suelto tiene un dueño irresponsable y esto es un delito", afirmó al referirse a una problemática histórica que, según indicó, ha provocado numerosas pérdidas humanas en la provincia.

ANIMALES SUELTOS

Qué pasará con los animales secuestrados

Uno de los cambios más importantes será el tiempo de permanencia de los animales bajo custodia estatal. Actualmente, los ejemplares permanecían semanas o incluso meses retenidos antes de que aparecieran sus propietarios. Con la nueva reglamentación, el plazo máximo será de apenas 48 horas.

En el caso de los caballos, los animales serán ofrecidos primero a instituciones públicas como la Policía, Gendarmería o Parques Nacionales. Si no son requeridos, podrán ser destinados a organizaciones vinculadas a la equinoterapia u otras actividades sociales. Finalmente, también podrán ser entregados a particulares.

Para el ganado bovino, ovino o caprino, la autoridad de aplicación podrá disponer su faena y destinar la carne a fines solidarios.

Los propietarios que reclamen sus animales dentro del plazo establecido deberán afrontar las multas correspondientes, que serán considerablemente más elevadas que las actuales.

luciana ortiz luna foto 2026

Cómo serán los operativos en las rutas

Según explicó Ortiz Luna, los controles se realizarán bajo dos modalidades: operativos programados y procedimientos activados a partir de denuncias de vecinos o automovilistas.

Las acciones estarán a cargo de la Policía de Neuquén, junto con personal de Producción, la Secretaría de Emergencias, Parques Nacionales y otros organismos involucrados.

Las zonas prioritarias ya fueron identificadas por las autoridades debido a la reiterada presencia de animales sobre la calzada. Entre ellas se encuentran:

Ruta de los Siete Lagos

Ruta Nacional 234

Ruta Nacional 237

Ruta Nacional 22

Ruta Provincial 7

El objetivo es obtener resultados antes del inicio pleno del Operativo Invierno 2026, cuando aumenta significativamente la circulación turística y las condiciones climáticas incrementan los riesgos de accidentes.

Añelo - Ruta - Animales sueltos (8).JPG Claudio Espinoza

Cómo denunciar la presencia de animales sueltos

Las autoridades informaron que cualquier persona que detecte animales sobre la ruta podrá realizar la denuncia de forma inmediata llamando al 101 de la Policía de Neuquén. Además, el sistema también se incorporará al 911.

Respecto de los animales silvestres, como jabalíes, guanacos o ciervos, la situación es diferente debido a las características de cada especie y las normativas de protección ambiental. En esos casos también se recomienda dar aviso a la Policía o a Fauna para que intervengan los organismos competentes.