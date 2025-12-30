Chocó contra una yegua, se quedó sin camioneta para trabajar y reclamó por los animales sueltos en las rutas

Un vecino de Neuquén capital regresaba desde Bajada del Agrio cuando se le cruzó el animal. Asegura que ni los dueños ni la Policía le dan respuestas.

Más allá de los accidentes graves que cobran trascendencia, la presencia de animales sueltos al costado de las rutas neuquinas es una problemática que afecta a decenas de automovilistas. El riesgo de que se crucen de forma intempestiva representa un peligro latente y provoca choques frecuentes con pérdidas materiales para los que manejan por el interior de la provincia.

Jorge Dinamarca, un vecino de Neuquén capital, denunció la situación después de haber vivido dos choques contra animales sueltos en un lapso de pocos meses. Esta semana, impactó contra una yegua que se cruzó sobre la ruta , entre Zapala y la rotonda de Mariano Moreno, y se quedó sin su camioneta que es también su herramienta de trabajo.

En una entrevista radial, el damnificado explicó que había viajado hasta Bajada del Agrio para llevar a su hija a un evento y, en su regreso a Neuquén, se cruzó con la yegua, que sobrevivió al impacto y salió corriendo hacia un campo cercano, pero que dejó un daño casi total en su camioneta, una Nissan X Terra.

"No fue tan sólo fue la chapa; también rompió el radiador, levantó temperatura y me agarró el motor", explicó Dinamarca, que no sufrió heridas graves pero sí una angustiante situación tras notar los daños materiales que había provocado el choque.

"Me bajaron de la ambulancia con la presión en 180 y no me quise ir al hospital porque si me voy, la camioneta la pierdo", dijo en la entrevista. "Logré dejar mi camioneta asegurada, salí a recorrer la zona, ningún vecino me quería decir nada hasta que uno me dijo dónde estaba el animal", relató y agregó: "Le dije que su yegua se me había cruzado, me había roto la camioneta, y me dijo que no, que estuvo atada todo el día. Yo la veía ahí atrás pero es su palabra contra la mía. Ahora me quedé sin mi herramienta de trabajo".

El hombre explicó que trabaja en distintas obras en el interior de la provincia, por lo que hace hasta tres viajes semanales a la zona de la cordillera. Hoy, está trabajando en un vehículo prestado por su tío, porque no cuenta con el dinero para pagar la reparación de su camioneta. "Sale 8 millones de pesos arreglar el motor y otros 2 millones de chapa", aclaró.

"Mi caso no fue mortal, lo puedo contar, pero hay casos que no. Lo quiero hacer público para que no hayan más accidentes", dijo y aclaró que, en sus frecuentes viajes por las rutas neuquinas, se observa una gran presencia de animales que andan sueltos y que se cruzan por las vías asfálticas, con un potencial riesgo para los que conducen.

Otro accidente con animales sueltos

Dinamarca tuvo una experiencia similar hace pocos meses, por lo que este nuevo impacto lo llevó a buscar soluciones y, sobre todo, a advertir a la población sobre el riesgo que implica manejar por las rutas neuquinas.

"Ya es el segundo accidente en el año. A mediados de año, en otro auto que tenía para trabajo. Volvía de Villa Pehuenia a Neuquén y a las 2 y media de la mañana se me cruzó un piño de chivos. No lo pude esquivar y me afectó el paragolpes, los radiadores, los guardabarros y la junta soplada", se lamentó.

Pese a que considera que ya perdió dos vehículos a causa de los animales, rescató el hecho de que salió ileso de los choques y, sobre todo, que su hija no estaba presente al momento del impacto. Sin embargo, consideró que el peligro sigue vigente. "Los dueños de los animales son unos asesinos porque los dejan sueltos y pueden matar familias enteras", afirmó.

Para Dinamarca, el problema más grande es la inacción de la Policía. "Cuando voy a la Policía me dijeron que debería seguir a los animales a ver a qué casa ingresan y hablar con el dueño porque no tienen marca. Me parece que no es mi trabajo ir a enfrentar a estas personas", aclaró.

"Un año me había costado comprar el vehículo, la misma Policía me decía que si no me quería pagar, que me llevara al animal. Me decían que no me meta a los campos porque me sacan a los tiros", aseguró en la en la entrevista.

"Ahora tengo un vehículo que me prestó mi tío, pero voy con el riesgo de chocar con un vehículo ajeno y tener pagarlo por completo. Me asesoré con abogados, el accidente está asentado en la caminera de Zapala pero me aclararon que si el animal no tenía marca, no se puede hacer nada", se lamentó.