Desbaratan banda de motochorros que operaban en la ciudad

Los delincuentes se movilizaban en motocicletas tipo enduro para cometer robos, arrebatos y sustracciones de elementos desde vehículos estacionados. Dónde actuaban.

La Policía de la Provincia de Neuquén investigó sobre una serie de robos en manos de motochorros y logró desarticular la banda en las últimas horas. Personal policial de la Comisaría Segunda, junto a distintas unidades operativas y de investigación de la Policía, llevó a cabo un importante operativo este viernes en el que realizaron una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Investigaban robos y arrebatos cometidos bajo la modalidad conocida de motochorros.

Bajo las órdenes de la Fiscalía de Robos y Hurtos, los allanamientos tuvieron lugar en varios domicilios y sectores de la capital provincial. Desde la Policía informaron que “ la investigación se originó a partir de diversos hechos delictivos registrados desde fines de abril, principalmente en jurisdicción de las Comisarías Segunda y Decimonovena ”. En ese sector de la ciudad, los delincuentes se movilizaban en motocicletas, del tipo enduro, para cometer una serie de hechos ilícitos tales como robos, arrebatos y sustracciones de elementos desde vehículos estacionados.

Gracias a tareas investigativas, los investigadores lograron identificar a un grupo de personas presuntamente vinculadas a los hechos y establecer distintos lugares utilizados para ocultar elementos de procedencia ilícita.

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Qué elementos usaban los motochorros

Como resultado de las diligencias en distintos puntos de la ciudad, se secuestró una importante cantidad de bienes de interés para la causa, entre ellos herramientas eléctricas, dispositivos electrónicos, bicicletas, consolas de videojuegos, teléfonos celulares, prendas de vestir, cascos, documentación, dinero en efectivo, municiones, un arma de aire comprimido y una pistola con cargadores. Además, fueron incautados cuatro vehículos automotores y otros elementos cuya procedencia se encuentra bajo investigación.

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Durante los procedimientos también fueron demoradas varias personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Posteriormente, se realizaron requisas sobre los vehículos secuestrados, obteniéndose resultados positivos al hallarse elementos compatibles con los utilizados en motocicletas.

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Recupero de vehículos robados

Tras el millonario robo de cinco vehículos 0km de una concesionaria de Neuquén, la Policía logró recuperar tres de los camiones sustraídos. Las unidades fueron halladas este viernes en un sector del barrio Ferri de Cipolletti, en el marco de la investigación que lleva adelante el Departamento Sustracción Automotores.

El procedimiento se realizó entre las 10 y las 10:30 de este sábado, luego de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal policial en la vecina ciudad rionegrina. Los camiones habían sido robados durante la madrugada del viernes pasado de un predio ubicado sobre calle Tronador al 400, en Neuquén capital.

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De acuerdo con la información oficial, efectivos del Departamento Sustracción Automotores realizaron un relevamiento en distintos sectores del barrio Ferri hasta que lograron ubicar tres camiones marca Dongfeng, modelos Captain T 515 y Captain 310, todos de color blanco.

Los vehículos fueron encontrados en inmediaciones de las calles San Luis y Las Margaritas. Además, sobre la caja de uno de los camiones, los investigadores hallaron tres baterías de gran tamaño y otras dos medianas.