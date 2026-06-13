Inglaterra sufrió un insólito robo antes de debutar en el Mundial 2026: se quedaron sin botines ni pelotas

La selección dirigida por Thomas Tuchel sufrió el robo durante un traslado hacia su centro de entrenamiento en Kansas City. Hay dos detenidos.

La selección de Inglaterra comenzó su participación en el Mundial 2026 con un inesperado inconveniente que alteró su planificación. El equipo dirigido por el entrenador alemán Thomas Tuchel fue víctima de un robo que dejó al plantel sin botines, pelotas oficiales y parte de la indumentaria destinada a los entrenamientos.

El hecho ocurrió durante el traslado del material desde la concentración que el seleccionado realizaba en West Palm Beach, Florida, hacia el complejo Swope Soccer Village, en Missouri, donde los ingleses tenían previsto realizar su primera práctica en Kansas City.

Entre los elementos sustraídos se encontraban los botines de las principales figuras del plantel, balones oficiales del torneo, uniformes y otros materiales de entrenamiento indispensables para la preparación del equipo.

Dos detenidos y una investigación en marcha

Tras la denuncia, la policía de Kansas City inició una investigación y confirmó la detención de dos sospechosos vinculados al caso.

Según informó un portavoz policial citado por el diario británico The Guardian, ambas personas fueron puestas bajo custodia mientras avanzan las tareas para determinar su participación y recuperar los elementos robados.

En paralelo, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) trabaja junto a las autoridades locales para localizar el material sustraído o conseguir reemplazos de manera urgente. La prioridad es que el seleccionado pueda entrenar con normalidad y mantener la preparación prevista para su estreno en la Copa del Mundo.

El debut ante Croacia, el principal objetivo

El plantel inglés tenía programado realizar este sábado su primer entrenamiento en el Swope Soccer Village, aunque la falta de calzado y balones obligó a reorganizar la logística.

Inglaterra debutará el próximo miércoles frente a Croacia en Dallas, en un encuentro correspondiente al Grupo L. Posteriormente enfrentará a Ghana el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Panamá el 27 de junio.

Una preparación que venía sin sobresaltos

Hasta este episodio, la preparación de los ingleses había transcurrido sin inconvenientes. Durante su estadía en Florida, el equipo realizó una concentración considerada positiva por el cuerpo técnico y disputó amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, ambos con resultados favorables.

Ahora, a pocos días del debut mundialista, la preocupación pasa por resolver rápidamente las consecuencias de un robo tan inusual como perjudicial para uno de los seleccionados candidatos a pelear por el título.

Agenda del Mundial 2026 para este sábado

El Mundial 2026 ya se viva a pleno y la tercera jornada tendrá uno de los partidos que más promete en estos primeros días. El debut de la pentacampeona, Brasil, siempre atrae todas las miradas, que además tendrá en frente a una de las sensaciones del último mundial: Marruecos.

En primer turno, a las 16, Qatar enfrentará a Suiza para completar la primera fecha del grupo B, que ya tuvo el empate 1 a 1 entre Canadá y Bosnia Herzegovina. Luego, Brasil se enfrenta con Marruecos desde las 19 en el MetLife Stadium de New Jersey, en lo que será el inicio de la competencia para el grupo C que también tendrá a las 22 el enfrentamiento de Escocia y Haití.

neymar ancelotti portada Ancelotti habló sobre la posible convocatoria de Neymar al Mundial.

Sin dudas, todos los ojos estarán puestos en la canarinha que conduce técnicamente el italiano Carlo Ancelotti y que no tendrá en el campo de juego a Neymar, quien ya fue descartado para el debut por debido a una lesión de grado II en el gemelo derecho. El conjunto brasileño viene de golear 6 a 2 a Panamá y de vencer 2 a 1 a Egipto en sus amistosos previos.

En su preparación, la selección de Marruecos viene de golear 5 a 0 a Burundi, 4 a 0 a Madagascar y de empatar con Noruega 1 a 1. La selección africana se convirtió en el en la primera selección africana en alcanzar las semifinales en el Mundial de Qatar, mientras que este año alcanzó la final en la Copa de África, donde perdió con Senegal aunque luego la Confederación Africana le terminó otorgando el título de campeón.