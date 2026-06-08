En las últimas horas se conoció un episodio violento que generó una fuerte preocupación en torno a la Copa del Mundo que iniciará en tan solo tres días. Qué sucedió.

Alerta en el Mundial: hubo un tiroteo a pocos kilómetros de las concentraciones de Argentina e Inglaterra

En las últimas horas, Estados Unidos vivió un episodio de terror que preocupó a todos los habitantes del país como también a aquellos que están de visita con motivo de la Copa del Mundo que iniciará en tan solo tres días. Es que cerca de la concentración donde entrena la Selección argentina para el último amistoso y el debut en el certamen ecuménico, se registró un grave tiroteo que dejó varios heridos.

Durante este domingo hubo un tiroteo en Kansas , precisamente en la avenida Troost y la calle 79 al sur de la ciudad, que dejó nueve heridos. Luego del hecho no se registraron detenciones ni se conoció si se trató de un hecho aislado o sucedió por una situación en específico.

La concentración de la selección europea, ubicada en Swope Soccer Village , está a tan solo ocho kilómetros del lugar donde se registró el hecho que generó preocupación, aunque no lo afectó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2063959330857115742&partner=&hide_thread=false Tiroteo y terror en Kansas, donde hace base la Selección Argentina



Se registraron más de 50 disparos en una de las zonas alejadas de la ciudad.



Lo contó Matías "Chiquito" García en LN+ pic.twitter.com/6dQOhXQ64i — La Nación Más (@lanacionmas) June 8, 2026

Por su parte, la Selección argentina, que viene de ganar el primer amistoso ante Honduras por 2-0, se prepara para el segundo a disputarse este martes y espera el debut mundialista del 16 de junio, está ubicada a 18 kilómetros del lugar de los hechos. Más allá de esto, la Selección se encontraba en Texas por el amistoso disputado.

Según dieron a conocer autoridades de Misuri habrá un operativo de seguridad intenso para las selecciones que hacen base en el Mundial. Además de las dos mencionadas anteriormente, también estarán Países Bajos y Argelia.

Tras predecir a los últimos 4 campeones, EA Sports dijo quién ganará el Mundial 2026

EA Sports FC encendió la previa del Mundial 2026 con una publicación que rápidamente generó repercusión en redes sociales: realizó una nueva simulación de la Copa del Mundo y señaló a España como el próximo campeón.

“Predijimos cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, publicó la cuenta oficial de EA Sports FC en X, junto a una imagen de futbolistas españoles festejando dentro del videojuego.

El mensaje hace referencia al particular antecedente de la saga, que había acertado los últimos cuatro campeones mundiales: España en 2010, Alemania en 2014, Francia en 2018 y Argentina en Qatar 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EASPORTSFC/status/2063274777335214273&partner=&hide_thread=false We've predicted four in a row. Now we've run the sim again.



The next champion? pic.twitter.com/aNRQYVB1v1 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 6, 2026

En esta oportunidad, el simulador volvió a tomar protagonismo en la previa de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y eligió a la “Roja” como el seleccionado que levantaría el trofeo.

De todos modos, se trata de una simulación del videojuego y no de un pronóstico oficial, aunque el historial reciente de aciertos le dio un condimento especial a la publicación, que no tardó en viralizarse entre los fanáticos.

Como contexto, EA anunció esta semana una actualización internacional de EA Sports FC 26, con 53 selecciones licenciadas y un modo de torneo de 48 equipos, en línea con el formato mundialista.

Mundial 2026: tras la lesión de Balerdi, ¿quién será su reemplazo en la Selección Argentina?

La lesión de Leonardo Balerdi en el entrenamiento matutino del sábado obligó a Lionel Scaloni a moverse rápido y Marcos Senesi aparece como el principal candidato para reemplazarlo en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026.

Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha durante el último entrenamiento de la Selección y quedó desafectado de la nómina mundialista, por lo que el cuerpo técnico deberá elegir a su sustituto entre los futbolistas que integraban la prelista de 55 jugadores.

En ese escenario, Senesi corre con ventaja por su presente en la Premier League, donde viene de una muy buena temporada en el Bournemouth, y porque ya formaba parte del radar de Scaloni antes del corte definitivo de la lista.

leonardo balerdi

El defensor surgido en San Lorenzo había quedado afuera de la nómina de 26 justamente en la pulseada con Balerdi, quien fue elegido como alternativa natural para Cristian Romero como primer marcador central. Sin embargo, la lesión del zaguero del Olympique de Marsella reabrió la puerta para el futbolista de 27 años.

Además de Senesi, los otros zagueros que aparecen como opciones dentro de la prelista son Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo, aunque ninguno parece tener, al menos en la previa, el mismo consenso deportivo que el actual defensor del Bournemouth.

Scaloni también podría evaluar una variante táctica y convocar a un lateral, con Marcos Acuña como una alternativa posible, lo que permitiría correr a Facundo Medina como opción de zaga. De todos modos, la prioridad del cuerpo técnico sería sumar otro marcador central.

Balerdi, que venía de ganarse un lugar en la lista después de una temporada en crecimiento en Francia, se perderá su primer Mundial con la Selección argentina, que debutará el 16 de junio ante Argelia.