Mundial 2026: LM Neuquén y LU5 te regalan el fixture completo con la edición impresa de los domingos
Los domingos 7 y 14 de junio, el diario llega con un regalo para los fanáticos del fútbol. Seguí cada partido y sumáte a la Copa LMN.
El Mundial 2026 arranca el próximo jueves 11 de junio y LM Neuquén y LU5 quieren que no te pierdas ni un partido.
Por eso, con la edición impresa de los próximos domingos 7 y 14 de junio vas a recibir totalmente gratis el fixture completo del torneo: todas las fechas, todos los grupos, todos los cruces.
Un infaltable para tener a mano y seguir los resultados partido a partido, desde la fase de grupos hasta la ansiada gran final.
Mundial 2026: seguilo con LM Neuquén y jugá la Copa LMN
Pero la propuesta no termina ahí. Si sos de los que creen que saben de fútbol, es hora de demostrarlo: Copa LMN es el juego online del diario donde podés pronosticar los resultados de cada fecha, sumar puntos y competir con otros lectores en la tabla general. Hay importantes premios en juego.
Conseguí el diario los domingos 7 y 14 de junio, llevate el fixture y jugá la Copa LMN.
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