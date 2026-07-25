Vozinha, la figura del Mundial 2026 para Cabo Verde, ya definió su futuro

El arquero caboverdiano finalmente vendrá a Sudamérica, luego de los rumores que lo vinculaban con el Inter Miami de Lionel Messi.

El Mundial 2026 , con la ampliación de las selecciones participantes, fue una plataforma que le dio mayor visibilidad a muchos jugadores. Uno de los beneficiados fue Vozinha , arquero de Cabo Verde , que se destacó en el debut contra España . Aquél empate 0 a 0 tuvo al jugador de 40 años como figura y no solo disparó la cantidad de seguidores en Instagram, sino también su valor en el mercado de pases por la cantidad de equipos que posaron su atención sobre él.

El arquero también enfrentó a la Selección Argentina en 16avos de final, donde a pesar de un gran partido dijeron adiós a la Copa del Mundo tras la derrota por 3 a 2. Sin embargo, allí comenzaron las negociaciones por el futuro de Vozinha : de tener un valor de mercado de 50 mil euros, según Transfermarkt, su cotización aumentó a 500 mil. Los interesados eran muchos, equipos de Brasil , Chile , e incluso el Inter Miami de Lionel Messi .

Finalmente, quien ganó la puja fue Colo Colo de Chile . El portero caboverdiano llega con el pase en su poder después de finalizar su contrato con Chaves , equipo de la segunda división de Portugal .

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro -Sociedad Anónima que maneja el fútbol en Colo Colo- fue quien anunció el acuerdo con el arquero: "En los próximos días viajará a Chile y se someterá a los exámenes", afirmó.

"Hay un acuerdo con su entorno y su representante. Después de los exámenes será presentado en el Estadio Monumental. Más allá de que esté conforme personalmente, es un nombre que consensuamos en todos los estamentos de Colo Colo. Es un nombre que llega a aportar al club", concluyó.

El fenómeno Vozinha en el Mundial 2026

El arquero de Cabo Verde, Josimar Dias, más conocido como Vozinha, pasó de tener cerca de 50 mil seguidores a superar los 6 millones en Instagram, luego de ser la gran figura del histórico empate 0-0 ante España, en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

El futbolista de 40 años tuvo una actuación consagratoria frente a la “Roja”, una de las candidatas al título, y sostuvo el cero con una serie de atajadas determinantes que le permitieron al seleccionado africano sumar el primer punto mundialista de su historia.

La repercusión fue inmediata: durante la entrevista posterior al partido con la televisión, Vozinha se enteró de que su cuenta había explotado en seguidores y no pudo ocultar su sorpresa ante el crecimiento masivo que estaba viviendo en tiempo real.

En un primer momento, el arquero fue informado de que ya había superado los 2,3 millones de seguidores, pero la cifra siguió creciendo de manera vertiginosa en las horas posteriores hasta superar los 6 millones, un número incluso mayor a la población total de Cabo Verde.

Vozinha se transformó así en una de las primeras grandes historias humanas del Mundial: un arquero veterano, de bajo perfil internacional, que llegó al torneo con una exposición limitada y terminó convertido en fenómeno global por una actuación memorable.

El impacto de su partido no se explicó solamente por el resultado, sino también por el contexto: Cabo Verde debutaba en una Copa del Mundo y enfrentaba a España, campeón europeo y uno de los seleccionados con mayor jerarquía del certamen.