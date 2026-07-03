La historia de Vozinha, el arquero que dejó una huella en el Mundial 2026

Vozinha volvió a ser protagonista en el Mundial 2026 , esta vez en la eliminación de Cabo Verde ante la Selección Argentina por los 16avos de final. El arquero, que había pasado de ser un nombre desconocido para gran parte del público a convertirse en una de las grandes historias del torneo tras su actuación ante España, tuvo nuevas intervenciones importantes frente al vigente campeón del mundo, aunque no pudo evitar la derrota por 3-2.

El nombre completo del guardameta es Josimar José Évora Dias , aunque en el mundo del fútbol todos lo conocen simplemente como Vozinha. Nació el 3 de junio de 1986 en Mindelo, una ciudad ubicada en la isla de São Vicente, Cabo Verde, y llegó a esta Copa del Mundo con 40 años recién cumplidos y una carrera construida lejos de los grandes reflectores del fútbol internacional.

Su historia personal también explica parte del cariño que generó durante el torneo. De niño creció lejos de sus padres y fue criado principalmente por sus abuelos. El origen de su apodo, Vozinha, está vinculado con esa etapa: según contó el propio arquero, cuando sufría golpes jugando al fútbol corría a refugiarse con su abuela. Esa costumbre terminó dando lugar al sobrenombre que hoy lleva en la espalda.

Antes de transformarse en una figura mundialista, Vozinha recorrió un largo camino. Comenzó su carrera en Batuque FC, pasó por Mindelense y luego jugó en países como Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Esa trayectoria le permitió sumar experiencia y sostenerse durante años como una referencia del arco caboverdiano.

Vozinha, el arquero sensación del Mundial 2026

Con la selección de Cabo Verde debutó en 2012 y desde entonces se convirtió en uno de los símbolos del equipo nacional. Participó en varias ediciones de la Copa Africana de Naciones y fue una pieza importante en la histórica clasificación del país a su primer Mundial, una participación que ya quedó marcada como uno de los capítulos más importantes del fútbol caboverdiano.

Su gran irrupción en el Mundial 2026 había llegado en el debut ante España, una de las candidatas al título. Aquella tarde, Vozinha sostuvo el empate con atajadas decisivas, mostró personalidad ante una potencia y se ganó el reconocimiento de hinchas de distintos países. Desde entonces, su nombre empezó a circular con fuerza y pasó a ser una de las revelaciones del certamen.

Contra Argentina, en los 16avos de final, volvió a dejar señales de su jerarquía. Aunque Cabo Verde terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado, el arquero tuvo algunas atajadas claves que mantuvieron con vida a su selección durante distintos momentos del partido. Su actuación no alcanzó para cambiar el resultado, pero sí reforzó la imagen que construyó a lo largo del torneo.

La eliminación dejó afuera a Cabo Verde, pero no borró el impacto de su primera experiencia mundialista. Vozinha combinó reflejos, lectura de juego, ubicación y liderazgo para transformarse en uno de los nombres propios de esta Copa del Mundo. A los 40 años, se despidió del torneo con una actuación digna y con el reconocimiento de haber sido una de las grandes historias humanas del Mundial 2026.