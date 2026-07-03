Desde Miami: las tremendas fotos de la exigida victoria sobre Cabo Verde

El triunfo de la selección por 16avos de final del Mundial 2026 en la cámara de Sergio Dovio.
Argentina sufrió mucho pero logró la buscada clasificación ante Cabo Verde. El rival, ubicado en el puesto 64 del ranking, llevó al campeón del mundo a tiempo suplementario, donde los dirigidos por Lionel Scaloni prevalecieron por 3 a 2.
El equipo albiceleste superó a un durísimo rival, que había superado la fase de grupos de manera invicta en la zona H, y ya se metió a los octavos de final, instancia en la que lo espera Egipto, que venció a Australia por penales, y a quien enfrentará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 de Argentina.
Lionel Messi reconoció el poderío de su rival y la complejidad que se viene demostrando en los partidos del Mundial 2026, luego del triunfo de la Selección argentina por 3-2 ante Cabo Verde, al destacar que “esto es mata-mata y nadie te regala nada”.
El “10” agregó que sabían que “no iba a ser nada fácil” a pesar de que el seleccionado caboverdiano haya sido “desprestigiado por el nombre” y destacó que el representativo nacional “ya demostró muchas veces que siempre compite”.
Luego de un triunfo en el que le tocó sufrir, jugar 120 minutos a los 39 años y terminar extenuado, Messi valoró lo hecho por sus compañeros y se quedó con algunos conceptos positivos, aunque reconoció la complejidad del partido desde el análisis y destacó lo hecho por el rival.
“No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay”, arrancó a desgranar el astro del fútbol mundial, que luego comentó que pudieron conseguir “lo más difícil”, abrir el marcador con el que fue su 20° gol en mundiales, pero el tanto no les dio el alivio que esperaban, ya que desde ahí el seleccionado argentino se replegó y no pudo “presionar bien”.
Sobre el rival, el delantero del Inter Miami apreció que “golpearon con sus armas y no regalaron nada”, cuestionó que se los haya desprestigiado por no tener historia futbolística y admitió que sabían que “no iba a ser nada fácil”, ya que, en especial en este Mundial, “todos los partidos son difíciles”.
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