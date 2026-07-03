Sin dudas, esta playa de Brasil es el escape perfecto ante el frío que domina a nuestro país. ¿Cuáles son sus encantos? ¿Dónde se ubica?

Plan perfecto para el invierno: la playa oculta de Brasil que es un paraíso natural y queda cerca

Para aquellos que pueden disfrutar de la dicha que implica escapar del intenso frío en la Argentina, esta playa de Brasil es el sitio perfecto. Es sabido que el país vecino ofrece una gran variedad de balnearios para vivir una soñada estadía bajo el sol. Pero sin dudas que este es uno de los más recomendables en julio, con una temperatura de 28 grados y un espectáculo natural único.

Según diversos sitios especializados en turismo, algunas de las mejores playas de Brasil son Jureré; Ponta das Canas; Canasvieiras; Barra de Tijuca; Copacabana e Ipanema, entre otras. Claro que todas ellas, en líneas generales, son muy conocidas y hasta revisten carácter de auténticos “clásicos”.

La playa oculta de Brasil que en julio ofrece 28 grados y un espectáculo natural único es Imbassaí , ubicada a tan sólo 83 kilómetros de Salvador, la capital de Bahía.

Imbassaí se encuentra entre Praia do Forte (a unos 15 km) y Costa do Sauipe (a unos 20 km). Esencialmente, Imbassaí es un pequeño pueblo de pescadores, con una vegetación exhuberante y con calles de tierra roja. Esta playa invita a meterse al mar varias veces al día, surfear olas, emprender largas caminatas o bien disfrutar de los sabores tropicales de sus frutas debajo de una sombrilla. En Imbassaí, las temperaturas máximas diarias oscilan entre 26 y 28 grados, ideales para darse un buen chapuzón sin sofocones.

A sólo una hora de la capital del estado de Bahía, la ciudad de Imbassaí -declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco- ofrece un pintoresco paisaje con calles empedradas y dos visitas imperdibles: la Fundación Casa de Jorge Amado (el escritor más emblemático de Bahía) y la iglesia Nossa Senhora do Rosario dos Pretos.

Otro de los motivos para visitar Imbassaí es por el inicio de temporada de avistamiento de la ballena jorobada en el litoral norte de Bahía. Las ballenas migran desde la Antártida hacia las aguas cálidas para reproducirse y dar a luz.

¿Cuál es la principal atracción de Imbassaí en invierno?

Los sitios especializados en turismo afirman que, sin dudas, la principal atracción de la playa de Imbassaí en el invierno es el río que corre paralelo al mar antes de su desembocadura. Y es por ello que en el mes de julio la combinación de temperaturas frescas por la noche y las mañanas soleadas nos ofrece alternar entre un baño de agua dulce calmada en el río y las olas del mar abierto.

La playa oculta de Brasil que en julio ofrece 28 grados y un espectáculo natural único es Imbassaí, ubicada a tan sólo 83 kilómetros de Salvador, la capital de Bahía.

En julio, es posible hospedarse en Imbassaí desde 54 mil pesos por noche, tarifa que incluye una habitación doble para dos personas. Algunas reconocidas empresas proponen el siguiente itinerario para disfrutar de cinco días en Imbassaí: