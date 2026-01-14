El peor error que cometen los turistas que van a Brasil: cómo evitar transformar las vacaciones en una pesadilla

Por la ventaja del tipo de cambio, sus playas siempre tentadoras y la variedad gastronómica, Brasil vuelve a ser este verano uno de los destinos favoritos de los argentinos para sus vacaciones. Pero el viaje soñado puede volverse rápidamente en una pesadilla si no se cuenta con la información adecuada y se llevan adelante prácticas no recomendadas.

Uno de los errores más comunes entre los turistas y que puede tener serias consecuencias es tomar agua del grifo. En el país vecino, la calidad varía dependiendo de la región. Y si bien ciudades destacadas como Río de Janeiro , Salvador y San Pablo tienen agua tratada, de todos modos no se aconseja consumir directamente de la red.

Ante esta situación, lo recomendado es solo beber agua embotellada y sellada que se vende en las diversas tiendas, restaurantes y supermercados, especialmente si se decide alojarse en zonas más rurales. También es importante evitar bebidas con hielo o chequear que haya sido hecho con agua tratada.

brasil Se recomienda informarse adecuadamente antes de viajar al país vecino.

Por qué no es recomendable tomar agua de la canilla en Brasil

A pesar de que es potable para los locales, el agua de red en el país vecino tiene una composición mineral y microbiana diferente a lo que los turistas están acostumbrados y puede causar problemas estomacales como gastroenteritis, provocada por la bacteria Escherichia coli. Los síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre.

“La gastroenteritis tiene que ver con el consumo de agua no potable y el baño en playas no aptas”, advirtió Fernanda Ferrer, integrante del Ministerio de Salud. Y recomendó “comer alimentos seguros, no consumir hielo ni alimentos de la playa o que se vendan a través de vendedores ambulantes”. En diálogo con CyD Litoral, la profesional precisó que, en caso de querer tomar agua de la red, precisó que lo mejor es “hervirla 10 minutos, dejarla enfriar y guardarla en elementos que se puedan cerrar correctamente y puedan ser refrigerados”.

Respecto a las playas contaminadas, aconsejó “mirar en la página oficial del instituto del medio ambiente en Brasil cuáles son las playas no aptas para bañarse. Se pueden tener todas las medidas en el consumo de agua y alimentos pero si me baño en una playa contaminada me voy a contagiar”, remató.

brasil Brasil vuelve a ser uno de los destinos más elegidos por los argentinos para vacacionar.

Cómo saber si el agua de una playa de Brasil está contaminada

Tras los recurrentes casos de gastroenteritis provocados por la escherichia coli, el gobierno brasileño lanzó un sistema que permite conocer el estado de “balneabilidad”, es decir si es apto bañarse en zonas como Florianópolis o Camboriú. La herramienta fue diseñada para dar seguridad sanitaria a los bañistas evaluando la calidad del agua e informando si en estos sectores turísticos los niveles de la bacteria son los adecuados.

En Santa Catarina, el estado donde se encuentran las playas de Florianópolis y Balneario Camboriú, el Instituto del Medio Ambiente (IMA) se ocupa de hacer un monitoreo semanal desde octubre a marzo. Los resultados se publican en informes que clasifican los puntos de monitoreo como “aptos” o “no aptos” para bañarse (en portugués, “propio” o “impróprio”).

Cómo detectar un caso de gastroenteritis y qué hacer

Además de agua contaminada, la gastroenteritis por Escherichia coli también se da por carne poco cocida, productos lácteos no pasteurizados, preparación de alimentos con utensilios sucios o higiene deficiente. Las cepas más dañinas de la bacteria pueden llevar a complicaciones graves como el Síndrome Urémico Hemolítico (SHU).

jurere brasil La presencia de la Escherichia coli en algunas playas de Brasil puede generar problemas para la salud.

Los síntomas más comunes de la enfermedad son:

Diarrea (acuosa, que puede volverse sanguinolenta).

Cólicos y dolor abdominal severo.

Náuseas y vómitos.

Fiebre leve.

Fatiga o malestar general.

Se recomienda buscar atención médica urgente en los siguientes casos: