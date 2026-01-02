Violento episodio en Brasil: atacaron a un turista argentino tras reclamar el precio de un choclo

El argentino fue agredido por tres vendedores ambulantes en una playa de Camboriú, donde fue golpeado con un palo y derribado de una patada.

Una discusión por el precio de un choclo terminó derivando en un violento episodio en una playa de Brasil , donde un turista argentino fue agredido por vendedores ambulantes. La escena quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El insólito hecho ocurrió en el balneario de Camboriú, al sur del país, cuando un argentino que vacacionaba con su familia fue atacado tras reclamar por el valor de una mazorca de maíz que le habían cobrado. Según informaron desde el sitio Jornal Razão, el problema comenzó cuando el turista abonó 150 reales (cerca de 39.500 pesos argentinos), cuando en realidad el costo era de 30 reales.

La secuencia fue filmada por otros turistas que se encontraban en la playa. En las imágenes se observa a una mujer y a dos hombres —uno de ellos con un palo y con remeras naranjas del puesto de venta— golpeando al turista, que intenta defenderse cubriéndose con los brazos.

turista agredido brasil2

En medio del forcejeo, el argentino logró esquivar dos golpes y lanzó uno al aire. Sin embargo, segundos después otro vendedor, con una remera amarilla y también con un palo en la mano, apareció corriendo por detrás y le propinó una patada voladora que lo derribó y lo dejó tendido en el suelo.

El descargo de los vendedores

El puesto de choclos donde se produjo el enfrentamiento es atendido por una familia. Según relató la hija de la dueña del local en una publicación en redes sociales, el turista argentino la acusó de robo luego de considerar excesivo el monto que se le había cobrado.

“Me asusté cuando vino a reclamar porque se metió en mi puesto de maíz y churros y me acusó de ser una ladrona. Así que conseguí que hablara con mi madre porque ella tiene la aplicación en su teléfono. Pero él la estaba maldiciendo y abofeteó a mi mamá. Ella se agachó, pero aun así, él le golpeó la cabeza”, escribió la joven en un posteo de Instagram.

Además, explicó que las personas que aparecen en las imágenes son su padrastro, un sobrino y un empleado del puesto, y aseguró que luego intentaron dialogar con el turista para explicarle que el precio del producto era de 30 reales y no de 150. “No somos ladrones, solo nos defendemos”, sostuvo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del turista argentino y tampoco se confirmo que haya realizado una denuncia ante la Policía.