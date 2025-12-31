Viaje de egresados frustrado: estudiantes del Alto Valle y la Patagonia quedaron varados

Egresados de Neuquén, Allen y Villa Regina, entre otros, denunciaron que una empresa incumplió el contrato, no pagó alojamientos ni vuelos y desapareció.

Un viaje que había sido planificado durante meses como el cierre soñado de la etapa escolar terminó convertido en una pesadilla para decenas de estudiantes y sus familias del Alto Valle. Jóvenes de Neuquén capital, Allen y Villa Regina denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa de turismo , que organizaba su viaje de egresados a Brasil y que, al momento del regreso, desapareció sin garantizar alojamiento ni los pasajes aéreos prometidos.

Como consecuencia, los chicos quedaron varados en Villa Carlos Paz y debieron ser asistidos de urgencia por sus padres. Una situación similar también afecta a jóvenes de Esquel, Trevelin y otras localidades patagónicas.

El contingente había viajado con destino a Camboriú, uno de los puntos turísticos más elegidos para viajes estudiantiles, con un paquete que incluía estadía, excursiones y una escala final en Villa Carlos Paz antes del regreso a Neuquén. Sin embargo, durante el transcurso del viaje comenzaron a surgir señales de alerta. Según relataron las familias, varias de las actividades pactadas en el contrato no se cumplieron y algunas excursiones anunciadas nunca se realizaron, lo que generó preocupación entre los estudiantes y los adultos responsables.

Según indicaron a Canal 7 Noticias, a pesar de esas irregularidades, el grupo continuó con el itinerario previsto hasta iniciar el regreso. Fue en ese tramo donde la situación se agravó de manera dramática. Al llegar a Villa Carlos Paz, los egresados debían alojarse por una noche y luego tomar el vuelo de regreso hacia Neuquén. Ninguna de esas dos cosas ocurrió. La empresa no había contratado el alojamiento en Córdoba ni había comprado los pasajes aéreos, dejando a los estudiantes sin un lugar donde dormir y sin posibilidad de volver a sus hogares por los medios previstos.

Egresados

Varados y sin coordinadores

Como si el incumplimiento no fuera suficiente, los coordinadores que acompañaban al grupo también se retiraron. De acuerdo con la información que manejan los padres, estos trabajadores habrían sido víctimas de la misma maniobra: no cobraron lo acordado y tampoco recibieron respuestas de la empresa, por lo que quedaron imposibilitados de seguir asistiendo al contingente. De esta manera, los chicos quedaron literalmente solos, varados en plena zona serrana, sin respaldo empresarial ni logístico.

La angustia se trasladó rápidamente al Alto Valle, donde los padres comenzaron a recibir llamados desesperados de sus hijos. Frente a la falta total de respuestas por parte de F2Travel Dreams, las familias se organizaron contrarreloj para encontrar una solución. En muchos casos, tuvieron que afrontar costos elevadísimos para comprar pasajes de último momento y garantizar el regreso seguro de los estudiantes, un gasto que no estaba previsto y que se sumó a lo ya abonado por el viaje contratado.

egresados varados carlos paz (1)

Según explicaron, el viaje había sido pagado en su totalidad y existía un contrato firmado que detallaba cada uno de los servicios que finalmente no se cumplieron.

Un padre, citado por el portal Carlos Paz Vivo, aseguró que además de incumplir con las condiciones de la estadía en Brasil, también hubo cambios con las líneas áreas al regresar al país. Los estudiantes que volvían en avión a sus hogares en esta región, ahora quizás vuelvan en colectivo, pasando la llegada del nuevo año en pleno viaje.

El caso generó fuerte indignación entre las familias afectadas, que ahora analizan avanzar con denuncias formales para intentar recuperar el dinero y establecer responsabilidades.