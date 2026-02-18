Murió una mujer argentina en un accidente en Brasil: sus hijas y su pareja están graves

La ruta de Brasil, donde ocurrió el accidente, quedó con restos de los vehículos involucrados.

Una familia argentina protagonizó un trágico accidente en el sur de Brasil, c uando el auto en el que viajaban chocó de frente en la ruta BR-282 . Producto del brutal impacto, una mujer murió y sus dos hijas están graves.

Tras colisionar con otro vehículo, el automóvil en el que viajaba la familia argentina impactó contra un murallón de piedras y las menores resultaron con heridas graves. La Policía Rodoviária Federal investiga la mecánica del hecho y no descarta una posible invasión de carril como desencadenante del choque.

La víctima fatal fue identificada como Mayra Cardozo , oriunda de Corrientes , quien se trasladaba junto a sus hijas adolescentes rumbo a las playas de la región.

El auto en el que circulaban, un Toyota Corolla, chocó contra otro que venía en sentido contrario y luego salió despedido hacia un murallón. El violento impacto dejó como única víctima a Mayra, mientras que su pareja y sus dos hijas adolescentes permanecen internadas en grave estado.

Embed

Las víctimas del accidente en Brasil

La mujer fallecida tenía 39 años y viajaba como acompañante de su pareja, Pedro Sebastián Fader, quien conducía el vehículo. Las adolescentes, Valentina (17) y Martina (15), viajaban en los asientos traseros al momento del choque.

Allegados de la familia informaron a medios de Corrientes que las jóvenes sufrieron traumatismos graves, fracturas múltiples y lesiones craneanas. El tío de las menores, Miguel Báez, detalló que ambas permanecen en terapia intensiva tras intervenciones quirúrgicas: “La mayor de las hermanas sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue operada por una fractura en una pierna. Martina, en tanto, tuvo importantes hemorragias y fracturas de pelvis y una pierna”.

Según Juliana Báez, la hermana mayor de la familia “María Florencia sufrió una inflamación cerebral que le generó presión intracraneal. Fue sometida a una cirugía neurológica que resultó exitosa”. Actualmente permanece en coma farmacológico, aunque estable y se aguarda un nuevo parte médico del neurocirujano.

Por su parte, Valentina, ingresó en estado muy grave “tras perder tres litros de sangre”. La joven fue estabilizada y presentó fractura de tibia -por la que le colocaron clavos- y fractura de pelvis.

Además, sufrió un fuerte golpe en la cabeza con inflamación, que se encuentra en descenso. “Los médicos esperan realizarle una tomografía cuando la desinflamación lo permita”, indicó su hermana.

Por otra parte, Pedro Sebastián Fader quedó atrapado entre la butaca y el volante por la fuerza del impacto lateral. Bomberos de Santa Catarina lo liberaron utilizando herramientas hidráulicas y, debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero sanitario Arcángel a un centro médico de alta complejidad.

Accidente, Brasil..

Fuentes médicas reportaron que permanece que presentó hemorragia interna, costillas rotas, pulmón perforado y perforación hepática. “Ya despertó, está consciente y preguntó por su familia. Sin embargo, los allegados decidieron no informarle aún sobre el fallecimiento de su esposa hasta que su estado se estabilice completamente”, indicaron medios locales.

En el otro vehículo involucrado —matrícula brasileña— iban dos personas que sufrieron lesiones de distinta consideración y recibieron atención en el lugar.

Los detalles del fatal accidente

Según datos de la Policía Rodoviária Federal, todo sucedió en el trébol Varginha, cerca de Santo Amaro da Imperatriz, a menos de 70 kilómetros de Florianópolis.

La hipótesis inicial apunta a que uno de los vehículos habría cruzado de carril, provocando el impacto frontal, aunque aún falta precisar cuál de los conductores realizó la maniobra que desencadenó la tragedia.

Testigos señalaron que el automóvil argentino fue impactado en el lateral derecho y luego chocó contra un murallón de piedras. Medios brasileños reportaron que un camión no identificado podría haber estado involucrado de manera indirecta, ya que no se detuvo tras el accidente. Esta versión está siendo analizada mientras avanzan las pericias.

argentina en brasil

El Gobierno de Corrientes dispuso asistencia para que una hermana de la víctima y el padre de las adolescentes viajen de inmediato a Brasil -están desde el lunes allí- y brinden contención a los heridos. La familia Cardozo es conocida en Paso de la Patria, lo que generó gran impacto en la comunidad.

Finalizada la autopsia y los trámites judiciales en Santa Catarina, el cuerpo de Mayra Cardozo será trasladado por vía terrestre hasta la frontera para su repatriación. El velorio se realizaría la próxima semana tras la repatriación del cadáver.

La Policía Rodoviaria Federal emitió una alerta pública para localizar a familiares de las víctimas y continuar la investigación sobre las causas del siniestro. Las autoridades estiman que los sobrevivientes deberán permanecer internados en Brasil entre dos y tres semanas antes de ser trasladados a Corrientes para continuar la recuperación.