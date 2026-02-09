Polémica por la opinión de Anamá Ferreira sobre el racismo en Argentina

La empresaria brasileña, que reside en el territorio argentino, puso como ejemplo a la Selección argentina para hablar de racismo tras el caso de la abogada detenida en Brasil.

El caso de la abogada argentina Agostina Páez, que estuvo detenida en Brasil por realizar gestos racistas al salir de un bar durante las vacaciones, generó un revuelo en las redes sociales y despertó un sinfín de opiniones por parte de figuras del espectáculo como distintas personas que se animaron a opinar públicamente en las redes sociales.

Una de las figuras que despertó una catarata de mensajes fue la opinión de la brasileña radicada en el territorio nacional fue Anamá Ferreira quien comparó la situación racial detectada con el contexto que se da en la Argentina. Lo llamativo es que en el medio del ejemplo brindado en el programa Solo una vuelta más que se emite por TN puso como referencia a la Selección argentina.

"Hay muchísima gente que sufre discriminación acá. Que son los morochos, los morenos, los marrones, los indígenas de acá. Vos no los ves en lugares de preponderancia”, dijo Anamá y agregó: “Están luchando porque son discriminados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2020134056243917018&partner=&hide_thread=false "Anama":

Por los comentarios de Anamá Ferreira sobre la discriminación en Argentina pic.twitter.com/EhtAbb8cf5 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 7, 2026

Por otra parte profundizó: "La Selección argentina, por ejemplo, es la única que no tiene un negro en el mundo”, aseguró y detalló tras las consultas del conductor Diego Sheinkman: “Es como que no los dejan ser...”.

"Hace 200 años, el 20% de la población argentina era negra. Después fue bajando. Pero, ¿por qué? Porque Sarmiento decidió hacer un blanqueamiento de la población desde 1850 a 1950”, sostuvo y reclamó una sanción ejemplar por el hecho que protagonizó la abogada: “No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”.