Maxi López se sinceró sobre su reconciliación con Wanda Nara

La buena onda entre Maxi López y Wanda Nara trasciende la pantalla de Telefe y el exfutbolista contó cómo hicieron para reconciliarse después de la escandalosa separación.

Maxi López se convirtió en el último tiempo en una de las figuras más queridas por el público argentino. Su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) le dio una popularidad que no tuvo en medio de su romance con Wanda Nara con quien mantuvo durante años una muy mala relación.

Sin embargo, el tiempo pasó, y las heridas sanaron. Así lo demuestran en sus divertidos cruces no solo en el reality de cocinas, sino en las redes sociales donde comparten a diario distintas actividades.

Este lunes, López estuvo en el móvil de Desayuno America (América) y dio detalles de cómo se fue dando la reconciliación con la mediática con quien se separó en 2013 tras la famosa “icardeada”.

“Hemos tenido muchos errores, quizá por jóvenes, quizá por inexpertos y hoy tener esta relación que tenemos para mí es un premio. Pero no por mí, porque nosotros somos grandes y las sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa lo podemos manejar, pero más que nada por nuestros chicos”, dijo Maxi en la entrevista.

“Para ellos es más difícil que manejen este tipo de situaciones y a veces quedan enganchados en el medio de las situaciones de los grandes. Entonces tener este desarrollo, cómo compartimos las decisiones, cómo nos ayudamos cuando nos toca trabajar, tenemos que repartir un poco los tiempos”, explicó el participante de MasterChef que se convirtió en uno de los grandes candidatos a ganar la competencia.

Respecto a quién tomó la iniciativa para recomponer el vínculo, López se sinceró: “Fue un proceso. Yo se lo venía hablando hace muchos años, pero no había cercanía porque ella estaba en otra situación que por ahí no la dejaba analizar las cosas bien y era algo que yo venía trabajando por esto”.

“Siempre estuve para escucharla, más allá de que después podemos tener diferencias o no”, comentó sobre el vínculo con Wanda a quien acompañó, sobre todo, en el diagnóstico de su enfermedad.