A los gritos en MasterChef Celebrity: el cruce viral entre Maxi López y Wanda Nara

Wanda Nara y Maxi López fueron protagonistas de una noche especial en MasterChef Celebrity por una pelea que mantuvieron durante la grabación con un detalle particular. Si bien es la edición argentina, discutieron en italiano.

"Che succede, Maxi con questa cara di cu...? “, dijo Wanda para abrir una discusión que terminó con el reparto de deudas que habrían quedado durante la vida que llevaron en Italia. Al escuchar el nivel de manejo del italiano, el exjugador de fútbol respondió: ” Parli benissimo l’italiano “.

Tras contar que vivió 15 años en el país europeo, afirmó entre risas: “Allá dejé una parte de mi vida”. En la conversación y mientras hablaban en italiano, le hizo un pedido en ese idioma sobre el divorcio que atravesaron: “ Trae algunas cosas que quedaron de la primera administración ”. Ante esto Wanda respondió: “ No quedó nada, solo algunas cosas por pagar. Luego te mando las facturas ”.

La conductora del certamen de cocina cerró: “¡Non rompere il cazzo, Maxi! ("No jodas, Maxi", por su traducción en castellano)".

Por qué Wanda Nara se enfrentará a la China Suárez en la televisión

Cuando todos pensábamos que ya no había lugar para competir, Wanda Nara y la China Suárez se enfrentarán una vez más ahora cada una en su proyecto. Es que El Trece decidió emitir La hija del fuego, la serie protagonizada por la actriz, en el mismo horario que Telefe emite MasterChef Celebrity.

Aunque ya se sabía la decisión de El Trece quedaba en confirmar el día en que se empezaría a emitir la ficción. Ahora, se confirmó que la China arribará a la pantalla en el prime time el próximo 2 de febrero a las 21.15, compitiendo así con el certamen de cocinas que conduce Wanda.

Sobre qué trata la serie

Originalmente publicada por la plataforma Disney + y filmada principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, cuenta con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

"Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece", reza la reseña.