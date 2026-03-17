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en vivo QUINTA EDICIÓN LA MAÑANA | NEUQUEN - 17 de marzo de 2026 - 13:15

Vaca Muerta Insights 2026: las principales definiciones de Rolando Figueroa, Horacio Marín y los CEOs

Los principales referentes del oil & gas se dieron cita en el evento organizado por LM Neuquén, Más Energía y EconoJournal.

Este martes se realiza la quinta edición del Vaca Muerta Insights.

Este martes se realiza la quinta edición del Vaca Muerta Insights.

Omar Novoa
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Omar Novoa
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Omar Novoa

EN VIVO

Desde las primeras horas de este martes, los ejecutivos de las principales operadoras, autoridades nacionales y provinciales, economistas y empresas de servicios participaron de Vaca Muerta Insights 2026 en Neuquén. El evento comenzó a las 8 en el Casino Magic y se extendió hasta pasado el mediodía

Organizado por LM Neuquén, Más Energía y Econojournal, reunió a referentes del sector, en un momento de gran expansión de la actividad en la cuenca neuquina, para poner en discusión el presente y el futuro del desarrollo del shale.

Vaca Muerta Insights 2026 previa (4)
Vaca Muerta Insights: quiénes serán los ejecutivos que debatirán el futuro del shale

Vaca Muerta Insights: quiénes serán los ejecutivos que debatirán el futuro del shale

En Vaca Muerta Insights 2026 se analizaron los planes de inversión de las operadoras, los nuevos proyectos en marcha, los desafíos logísticos vinculados a la infraestructura de transporte y el papel de la cadena de valor en la consolidación del no convencional. Hubo exposiciones de ejecutivos de compañías como YPF, Tecpetrol, Vista Energy, Pluspetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), TotalEnergies y Chevron, junto con la participación de autoridades del Gobierno nacional y especialistas en economía y comercio internacional.

También un espacio de debate sobre el rol del midstream en la expansión productiva, el rol de las empresas de servicios en la actividad y la formación especializada de recursos humanos para la industria.

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Apuntalando Vaca Muerta: un entrecruzamiento entre educación y desarrollo

El último panel estuvo integrado por Gustavo Schiappacasse, director de Fundación YPF; María Sol Irastorza, gerenta de Recursos Humanos de Halliburton Argentina; Claudia Borbolla, gerenta de Asuntos Públicos de Total Energy; Mónica Bennett, gerente de Desarrollo de Clientes de SAIT (Southern Alberta Institute of Technology). El foco estuvo puesto en uno de los principales cuellos de botella que hoy reconoce la industria: la formación de talento técnico para acompañar el ritmo de crecimiento del shale.

Gustavo Schiappacasse, de Fundación YPF, recordó que el proyecto surgió a partir de una investigación prospectiva realizada hace tres años para identificar los perfiles que demandará el upstream en la cuenca. “Una de las recomendaciones más fuertes era poder armar una institución de formación técnica privada”, explicó. Y destacó que, a un año de haber presentado la idea en este mismo evento, “ya empezamos con las clases hace una semana y es una realidad para toda la industria”.

Vaca Muerta Insights 2026 - Apuntalando Vaca Muerta Educacion (2)

El directivo detalló que la propuesta formativa apunta a perfiles vinculados con perforación, fractura, producción, mantenimiento eléctrico y mecánico, además de operadores de plantas de tratamiento de crudo, agua y gas. También subrayó el nivel de interés que generó la convocatoria: “Más de 35.000 personas ingresaron a la plataforma y los inscriptos reales fueron 17.000”, frente a una oferta inicial de 2.400 vacantes.

Desde TotalEnergies, Claudia Borbolla sostuvo que la iniciativa permite “hacer un puente que atravesara esa brecha entre los perfiles que salen de la formación secundaria o terciaria y las necesidades de la industria”. Remarcó además que la compañía acompañó el proyecto desde el diseño de la currícula y fue “la primera compañía que firmó ser parte del IVM”, con el objetivo de impulsar un efecto contagio para otras empresas.

Vaca Muerta Insights 2026 - Apuntalando Vaca Muerta Educacion (3)

En la misma línea, María Sol Irastorza, de Halliburton, definió al déficit de perfiles técnicos como “la cuestión crítica” para los próximos años. Señaló que el estudio de prospectiva permitió poner sobre la mesa “todas estas necesidades y escasez de talento técnico” y remarcó que el instituto también servirá para procesos de reskilling y actualización de trabajadores que quieran insertarse o reinsertarse en la actividad.

Vaca Muerta Insights 2026 - Apuntalando Vaca Muerta Educacion (2)

Uno de los diferenciales del Instituto Vaca Muerta, según explicó Schiappacasse, es que busca replicar entornos reales de operación. “El gran diferencial que buscamos es que puedan hacer esas prácticas en entornos reales, en entornos a escala”, afirmó. En ese marco, destacó que la sede cuenta con simuladores, talleres y hasta un equipo de perforación donado por San Antonio International para prácticas.

El panel cerró con una coincidencia entre las empresas participantes: la formación técnica ya no es un complemento, sino una condición para sostener la competitividad de Vaca Muerta en el largo plazo. “La vara la estamos subiendo nosotros como industria, porque estamos diciendo qué queremos capacitar y cómo queremos capacitar”, resumió Schiappacasse.

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Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II

Moderado por la periodista Laura Hevia, el anteúltimo panel contó con la presencia de Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies; Jerónimo Bunge, Clear Petroleum; Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina; Mariano Rebollo, business development senior manager de Techint.

El eje volvió a centrarse en la innovación, la eficiencia y la diversificación de soluciones para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta, con fuerte protagonismo de empresas tecnológicas, energéticas y de servicios especializados.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas II (2)

Desde el segmento del gas, Nicolás Cappellari, de Galileo Technologies, planteó el potencial del GNL como vector para reducir costos operativos en la industria. “Hoy en Argentina ya estamos produciendo GNL”, afirmó, y detalló que el desafío es escalar su uso en la logística de la cuenca. En ese sentido, remarcó: “La relación entre el diésel y el GNL es casi 4 a 1”, lo que abre una oportunidad concreta para sustituir combustibles en transporte y operaciones. “Creo que eso se viene y se viene fuerte”, anticipó.

Por su parte, Jerónimo Bunge, de Clear Petroleum, describió el proceso de expansión de la compañía en paralelo al crecimiento de la actividad. “Pasamos de un equipo a tres y ahora vamos a siete u ocho equipos operando”, indicó sobre la escala alcanzada en Neuquén. Además, destacó el cambio estratégico de la firma: “Ahora tenemos un área que operamos también, lo que nos da un montón de oportunidades para aprender e innovar con nuestros propios servicios”.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas II (4)

En el plano tecnológico, Cristian Balatti, de Stefanini, subrayó el rol creciente de la digitalización en toda la cadena de valor. “La tecnología atraviesa todos los anillos de la industria”, sostuvo, y explicó que el foco está en mejorar la eficiencia en un contexto donde “la economía local no es formadora de precios, sino tomadora”. Sobre la inteligencia artificial, advirtió: “El que no lo tenga se va a quedar un poco atrás”, aunque aclaró que su implementación debe basarse en “casos de uso concretos y con retorno real”.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas II (3)

Desde la perspectiva de infraestructura, Mariano Rebollo, de Techint, repasó el volumen de proyectos en ejecución y los que se proyectan a futuro. “Hoy estamos trabajando en el Vaca Muerta Oil Sur, terminándolo en aproximadamente dos meses”, señaló, y anticipó una segunda etapa de expansión vinculada a exportaciones y desarrollo industrial. En ese contexto, identificó uno de los principales desafíos: “Los cuellos de botella están principalmente en los recursos”, en referencia a la necesidad de capacitación y fortalecimiento de proveedores.

Como síntesis del panel, quedó planteado que el crecimiento de Vaca Muerta no solo depende de la producción de hidrocarburos, sino de la capacidad del ecosistema para incorporar tecnología, reducir costos y desarrollar nuevas soluciones energéticas. En palabras de Cappellari, el objetivo es avanzar hacia un esquema donde “tenemos la ingeniería, el know-how y la capacidad local” para escalar estas oportunidades, en un proceso que requiere articulación entre empresas, infraestructura y capital humano.

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Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor

Moderado por el economista Gonzalo Echegaray, el panel estuvo integrado por Daniel González, secretario de FECENE; Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment S.A.; Carolina López, directora de Business Development para LATAM de Nabors; y Constantino Espinosa, director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services.

Carolina López, de Nabors, definió a Argentina como “uno de los mercados más estratégicos” de la región y destacó el nivel de adopción tecnológica en la cuenca. “El reto que hay para Vaca Muerta ya no es probar el recurso, sino cómo lograr esa eficiencia”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que el desarrollo futuro estará apalancado en “tres pilares muy claves: la tecnología, la automatización y la colaboración a través de la cadena de valor”.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (3)

En esa misma línea, Constantino Espinoza, de Tenaris, detalló el proceso de integración de la compañía hacia servicios en campo y el foco en eficiencia operativa. “En los últimos cinco años hemos invertido más de 1.000 millones de dólares en Argentina”, precisó, y agregó que el objetivo es “seguir expandiendo y seguir invirtiendo para que haya más eficiencia en Vaca Muerta”. Además, anticipó el desarrollo de nuevos servicios: “La idea ahora es convertirlo en un servicio llave en mano para las operadoras”.

Desde el entramado industrial local, Pablo Fiscaletti, de QM Equipment, puso en valor el rol de la fabricación nacional en el crecimiento de la actividad. “Hay un porcentaje muy grande de los equipos que se usan hoy en Vaca Muerta que están diseñados y construidos en Argentina”, señaló. Y agregó: “Tener capacidad local de fabricar te permite acelerar proyectos, ahorrar divisas y generar empleo industrial”. En materia de innovación, destacó el avance de equipos a gas: “Cada set de fractura gasta unos 30 millones de dólares al año en combustible. El ahorro que se logra con esta tecnología es impresionante”.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vision Empresas de Servicios (4)

Por su parte, Daniel González, en representación de FECENE, aportó la dimensión del tejido empresarial neuquino. “La cadena de valor hidrocarburífera está compuesta por casi 800 empresas neuquinas”, indicó, y remarcó el crecimiento reciente: “Ha crecido un 20% la contratación de empresas neuquinas”. Además, subrayó la experiencia acumulada en la región: “No arrancamos ahora en la actividad, Neuquén tiene trayectoria en explotación convencional”.

Como síntesis, Fiscaletti planteó el enfoque del sector proveedor: “Nuestra intención es sumar eficiencia a la locomotora y seguridad”. La articulación entre actores globales, industria nacional y proveedores locales aparece así como una condición central para sostener la competitividad del sistema.

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Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas?

Uno de los ejes centrales fue el dilema entre consolidarse como una plataforma exportadora de hidrocarburos o convertirse en un motor de desarrollo más amplio para otras cadenas productivas.

En esa línea, el economista Nicolás Gadano advirtió sobre los riesgos de sobrecargar al sector con objetivos múltiples. Señaló que, si bien Vaca Muerta puede impulsar otras actividades, un exceso de exigencias o regulaciones podría afectar su competitividad e incluso frenar inversiones. En ese marco, vinculó el debate con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al remarcar que su lógica no es subsidiar sectores poco competitivos, sino generar condiciones similares a las que deberían regir para toda la economía.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vaca Muerta Locomotora (4)

Por su parte, Juan Carlos Hallak aportó una mirada comparativa internacional y relativizó la capacidad de Vaca Muerta para traccionar por sí sola el desarrollo del país. Explicó que, incluso en escenarios optimistas, el salto en exportaciones per cápita seguiría por debajo de países como Chile, Australia o Noruega, lo que obliga a pensar en una estrategia más diversificada. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de “fascinación” con el potencial del shale, que puede desviar la atención de otras áreas productivas.

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El panel también incorporó la dimensión del empleo. Marianela Villegas planteó que el crecimiento proyectado de la actividad enfrenta un cuello de botella en la disponibilidad de recursos humanos. Según estimaciones del sector, hacia 2030 podrían generarse unos 40.000 empleos directos y más de 140.000 en actividades vinculadas, lo que exige acelerar la formación técnica y revisar los planes educativos en la región.

En conjunto, las exposiciones coincidieron en que Vaca Muerta representa una oportunidad relevante para la economía argentina, pero que su impacto dependerá de cómo se articule con políticas públicas, desarrollo de proveedores y formación de capital humano, evitando tanto la sobrecarga de expectativas como la falta de integración con el resto del entramado productivo.

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Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas

Ricardo Hösel, CEO de Oldelval y Oscar Sardi, CEO de TGS; en un panel moderado por Cristian Navazo de Más Energía. En primer término, Sardi habló sobre la reciente inversión confirmada por TGS desde Estados Unidos: "Es un enorme proyecto que lo venimos soñando, yo creo que hace ya más de 10 años".

"En la actualidad todo el gas que se produce en Vaca Muerta sube a nuestro sistema de transporte que ya hoy tiene más de 180 km de longitud y una planta que comenzó con 5 millones de acondicionamiento, hoy ya tiene una capacidad de 28 millones y una inversión acumulada que supera los 700 millones de dólares", explicó Sardi sobre el trabajo de los últimos años para llegar al momento actual.

Hösel, en tanto, habló sobre el proyecto Duplicar Norte y detalló que "ya está en plena construcción, con una capacidad inicial -en esta primera etapa- de 220 mil barriles, va a ser ampliable hasta 500 mil barriles"; "La etapa de puesta en marcha va a ser fines de este año y ya para marzo del año que viene, va a estar completada", agregó sobre la que ronda unos 380 millones de dólares.

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La visión de las empresas internacionales

Sergio Mengoni, director de Total Austral y Country Chear de Total Energy en Argentina y Ana Simonatto, Country Manager de Chevron; con la moderación de Ernesto Díaz senior vice president para América Latina de Rystad Energy.

En primera instancia, Simonatto dijo que "la demanda está creciendo y alcanzando récords históricos de petróleo y gas. No podemos ser reactivos al mercado, tenemos que ser eficientes a cualquier nivel, adaptarnos a la volatilidad".

"¿Qué miramos al momento de hacer una inversión?", se preguntó y precisó: "La previsibilidad económica; las políticas de libre mercado; la estabilidad regulatoria y la libre circulación de capitales".

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Visión Empresas internacionales (3)

Mengoni destacó lo mencionado por Simonatto y agregó: "Miramos mucho a largo plazo". "Argentina es muy importante para la compañía y tiene que ver con lo que ocurre en Medio Oriente. Gracias a la estrategia de diversificación, estamos afectando solo 10 o 15% de nuestra producción", por el conflicto bélico.

"Visibilidad, estabilidad, y confianza en el país. Estamos hace más de 50 años, estuvimos en las buenas y en las malas, entonces el proceso de decisión es importante", remarcó el referente de TotalEnergies.

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La expansión de las fronteras de Vaca Muerta

Tras una pausa, el debate continuó con el panel "La expansión de las fronteras de Vaca Muerta", integrado por Julian Escuder, Country Manager de Pluspetrol; Horacio Turri, Director E&P de Pampa Energía; y Fausto Caretta, Managing Director de Pan American Energy (PAE); y moderado por Ernesto Díaz, senior vice president para América Latina de Rystad Energy.

A modo introductorio, Díaz remarcó que el evento superó con creces la concurrencia del año anterior y, en ese sentido, remarcó que 2025 fue el tercer año consecutivo en que la tasa de crecimiento de Vaca Muerta supera a la del año anterior. "Aquellos que dicen ¿Cuándo acelera Vaca Muerta?, lo está haciendo ahora mismo".

El primer expositor fue Escuder, sobre la adquisición de los activos de Exxon, por parte de Pluspetrol: "Sabíamos que era un desafío. Recibimos Bajo del Choique-La invernada con una producción de 5 mil barriles y poca inversión en el último tiempo. Pusimos un equipo dedicado y hoy estamos en 25 mil barriles. Quintuplicamos la producción. Vamos a agregar capacidad de tratamiento y perforación para llegar a 47 mil barriles de producción hacia fin de año. En dos años habremos multiplicado por 9 la producción del yacimiento".

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Turri, a su turno, habló del mercado del gas y dijo que Argentina tiene una demanda "muy estacional" y explicó que por eso "es importante que la señal de precios permita que se hagan inversiones que satisfagan esa demanda puntual". "El gobierno hizo un cambio que permite que los generadores puedan autoabastecerse y eso es muy importante".

"Hemos participado de la ampliación del gasoducto Perito Moreno y somos participes también del proyecto Argentina LNG. Pampa va a cambiar su perfil de producción de gas y lo va a incrementar en aproximadamente 10 millones de metros en los próximos 3 años".

Fausto Caretta, habló del contrato con SEFE, de Alemania: "Va a ocupar el 80% del primer barco del Argentina LNG y el 30% del segundo". "Es una clara señl de que el GNL vino para quedarse, hay que demostrar que seguimos siendo competetitivos".

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Vaca Muerta como un play consolidado de oil & gas

En el cuarto panel "Vaca Muerta como un play consolidado de oil & gas", participaron: Carlos Gilardo, CEO de Quintana Energy; José Biondi, gerente Activo, Tecnología e Investigación de Vista Energy; y Ricardo Ferreiro, presidente Oil & Gas de Tecpetrol.

En primera instancia, y consultado sobre los precios del petróleo y el contexto internacional, Gilardo contó que están trabajando en un proyecto 'greenfield' que se podrá en marcha a mediados del 2027. "Estamos esperando construir las facilidades para poner en producción los pozos, no hay una posibilidad concreta de aceleración respecto de este escenario de precios", comentó.

Vaca Muerta Insights 2026 - Panel Vaca Muerta Play consolidado (1)

Por otra parte, el CEO de Quintana contó: "Nuestro proyecto de Los Toldos, es muy relevante: 70 mil barriles de petróleo para junio del 2027, Vamos a invertir más de 3 mil millones de dólares, el proyecto total, punta a punta, está en el orden de los 6 mil millones de dólares. Fortín de Piedra lleva más de 4 mil millones de dólares invertidos".

A su turno, Biondi comenzó: "Estamos en un momento de inestabilidad y se pone en relevancia el hecho de la seguridad energética. Nosotros tenemos un producto formidable para dar respuesta a esa necesidad. Flexibilidad para reaccionar y dar respuesta a estos entornos". En ese sentido, remarcó que Vista tiene "un inventario de más de 1300 pozos".

Gilardo, de Quintana Energy, dijo: "Arrancamos el 2025 con mil barriles/día y terminamos con 20 mil". "Hacemos foco en lo que sabemos hacer, todo lo que puede hacer Quintana, lo hace Quintana", explicó.

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Marín Tettamanti en Vaca Muerta Insights: "El Estado tiene que dejar que el privado gestione"

María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación participó del panel sobre la agenda del Gobierno Nacional respecto del Oil & Gas, moderado por Nicolás Gandini, de EconoJournal, y Cristian Navazo, de Más Energía.

En primera instancia, sobre el precio del petróleo, coincidió con Horacio Marín en que es un "fenómeno transitorio" y que "las empresas van a tener que gestionar y el sector autorregularse y ver como manejan esta coyuntura". "Es muy importante para nosotros mantener nuestra política".

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"Nosotros tenemos que aprovechar la potencialidad que tiene Argentina, en especial el sector energético y las políticas son muy claras: el Estado tiene que dejar que el privado gestione", afirmó.

Sobre esto, Tettamanti dijo que "el Gobierno Nacional inició un camino de dar seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica y desregular cuestiones microeconómicas del sector. Así que no hay que asustarse por algo que pasa, tenés que gestionarlo y lo tienen que hacer los privados. Nosotros no vamos a tomar una medida desde el Gobierno, de ningún tipo, para meternos en los mercados. Tiene que funcionar".

Reel María Tettamanti
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Horacio Marín: "Fijate si no tracciona Vaca Muerta"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, comenzó su exposición felicitando a la organización por la cantidad de presentes en el evento y referenció sobre cómo "tracciona Vaca Muerta".

En ese sentido, detalló que "la tercera estación de servicio que más vende de YPF en Argentina, la que está llegando a Plaza Huincul a mano derecha y la cuarta es la de la meseta de Añelo, fijate si no tracciona Vaca Muerta", ironizó y agregó que "la estación insignia de Figueroa Alcorta en Buenos Aires, no vende ni la mitad".

Vaca Muerta Insights 2026 Horacio Marin (4)

El valor del petróleo y la situación de YPF

Sobre el precio del petróleo que venía a la baja antes del conflicto bélico en Medio Oriente, el dirigente dijo que "el precio del petróleo es muy difícil de estimar, cuando parece que va a estar bajo, vos tenés que preparar a la compañía para ese escenario, pero una guerra es un cisne negro". "Nadie lo sabe, pero yo creo que esto es transitorio", añadió respecto a la escalada por la guerra.

"Si vos ves la actividad de YPF en Vaca Muerta, vas a notar un primer semestre más flat y después agarrate porque te rompemos la cabeza". "Si vos ves la actividad de YPF en Vaca Muerta, vas a notar un primer semestre más flat y después agarrate porque te rompemos la cabeza".

Sobre el precio del combustible

"Si es un efecto transitorio, porque yo me voy a ganar 2 millones de dólares en 20mil si yo quiero que YPF sea la argentinidad al palo". "¿Entonces que hacemos? Nos ubicamos en el día previo a la guerra y solamente trasladamos el impacto real que tiene en las arcas de YPF, los aumentos que nos general las compras de petróleo", precisó Marín. "Tenemos un acuerdo honesto y moral con los consumidores", cerró el tema y pidió un aplauso de los presentes.

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Costo de servicios

Respecto del costo de los servicios en empresas aseguró que respecto a la exposición del año pasado bajaron consideranblemente los precios de algunos servicios especiales.

"Venían las propuestas y eran todas iguales", contó Marín a modo de anécdota y explicó: "Cuando yo estudié economía, los textos sobre oligopolios decían que 'hablan en los café y se ponen de acuerdo', de casualidad todos tenían los mismos números".

"Hay dos formas de romper un oligopolio, con competencia o con monopolio. Entonces les dije: uno de los dos va a estar afuera. Y hoy tenemos precios honestos y morales de lo que corresponde para nuestra actividad, comparado con Permian, hay costo argentino en el medio que no les puedo pedir que bajen de ahí", remató.

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Rolando Figueroa en Vaca Muerta Insights

En el panel moderado por el director de EconoJournal, Nicolás Gandini, y por Hugo Alonso, de Literal.ar, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió a los principales temas de la agenda energética.

En primera instancia, habló sobre el reciente Argentina Week y el clima de inversiones al que calificó "muy propicio". "El evento organizado por Cancillería fue muy importante, sin precedentes y despertó muchísimo interés. Siempre quedaba gente afuera de las exposiciones".

"Da pena la mirada que se le quiere dar desde algunos periódicos. Parece que quieren que a la Argentina le vaya mal", enfatizó Figueroa respecto de las críticas al Argentina Week.

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"Hay una sinergia entre la gente los diferentes Estados y la gente de la industria. Hoy se desarrolla todo un dilema alrededor de la energía en el mundo que a nosotros nos da mucho potencial. Es una zona libre de conflicto y si a eso le agregamos seguridad jurídica, macroeconomía estable y respaldo político, las cosas están dadas para que esta vez sea así", agregó el gobernador.

Sobre el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador de Neuquén dijo: "Yo siempre rescato su figura, porque cuando comenzó parecía que estaba hablando en soledad del GNL y ahora ha tomado otros ribetes, es otra realidad". "Pero no es nuevo esto de que cuando alguien quiere meterle para adelante, hay gente que parece que quiere que las cosas fracasen", afirmó.

VMI 1

Respecto a esas críticas, Figueroa dijo que también le pasó a Jorge Sapag, y agregó: "Lo nombro siempre porque creo que tiene gran mérito, que comenzó a recorrer distintos lugares para que le presten atención a que acá teníamos la solución para generar trabajo, tener soberanía y seguridad energética que hoy nos permite salir al mundo".

El panorama electoral que se viene y el clima de inversiones

Consultado por los armados electorales que empiezan a organizarse de cara a 2027, la relación con el Estado nacional, y cómo se mira el futuro hidrocarburífero en ese sentido, Figueroa dijo: "Tenemos muy en claro la hoja de ruta que tenemos que tener. Estamos dando un pie importante para que a la Argentina le vaya bien. La relación que se quiera tener con las provincias depende de los gobiernos nacionales".

"Hay que tratar de que el debate electoral sea lo más corto posible, eso nos va a permitir tener una mirada mucho más allá y comenzar a visualizar ese plató de producción que tenemos que construir entre todos más allá de 2031 y para eso tenemos que trabajar mucho estos próximos 5 o 6 años. Una vez que pasen las elecciones, vamos a poder armar todo para enfrentar la próxima etapa de los hidrocarburos que creemos que va a ser la mejor y la gran oportunidad de la Argentina", aseguró.

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Desarrollo e inversiones

El mandatario provincial continuó indicando: "Tenemos muy en claro cual es el rol nuestro y el objetivo: que el neuquino viva mejor. Para eso tienen que pasar muchas cosas y sobre todo le tiene que ir bien a la industria. Vaca Muerta es solo una roca, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para eso tenemos que trabajar".

En este sentido, dijo: "Es importante el trabajo de las empresas y el equipo que puedan armar entre sí, la construcción de la sustentabilidad social y para eso es fundamental de que manera traccionan los Estados provinciales y municipales. También es muy importante la tarea que realiza el Gobierno Nacional, ordenando la macro y distintas acciones, como el RIGI".

Rolo Figueroa - sobre el ministro Sturzenegger

Sobre la incorporación del upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: "somos tomadores de precios y tenemos que ser muy competitivos. Las acciones específicas del Gobierno Nacional con el RIGI para que esto pueda resultar viable. Ahora estamos trabajando con el ministro Federico Sturzenegger a ver si logramos que los derechos de exportación de los bienes de capital sean cero. Nosotros necesitamos inversiones para acelerar Vaca Muerta y monetizar nuestro subsuelo, no solo atrayendo inversiones, sino armando todo acá para ser competitivos".

En relación a la infraestructura: "la industria perdía 22 millones de dólares al año para atravesar al año y 50 millones por moverse en rutas no pavimentadas o con problemas. Hoy en día, junto a la industria hemos podido buscar una solución. Con grandes inversiones por parte del Estado provincial, pero con una forma de financiamiento innovadora a través de anticipos de regalías. Nosotros podemos elegir las rutas y ellos pueden tenerlas antes para que el sector tenga el desarrollo que necesita".

Reel Rolo trabajo para los neuquinos
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Juan Carlos Schroeder en la apertura del evento

El director de LM Neuquén agradeció a los oradores y público presente y a las marcas que acompañan el evento que crece año a año.

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Agenda de Vaca Muerta Insights 2026

08:20 | Apertura

  • Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén.

09:20 | Vaca Muerta en expansión: mapa de actividad, nuevos proyectos y objetivos de YPF

  • Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

09:30 | La agenda de Oil&Gas del gobierno nacional

  • María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación.

09:50 | Vaca Muerta como un play consolidado de petróleo y gas

  • Ricardo Ferreiro, presidente Oil&Gas de Tecpetrol.
  • José Biondi, gerente de Activo, Tecnología e Innovación de Vista Energy.
  • Carlos Gilardone, CEO de Quintana Energy.

10:20 | Coffee Break

10:40 | La expansión de las fronteras productivas de Vaca Muerta

  • Julián Escuder, country manager de Pluspetrol.
  • Horacio Turri, director de Exploración y Producción de Pampa Energía.
  • Fausto Caretta, managing director de Pan American Energy.

11:05 | La visión de las empresas internacionales

  • Sergio Mengoni, director de Total Austral y country chair de TotalEnergies en Argentina.
  • Ana Simonato, country manager de Chevron.

11:30 | Midstream: la ampliación del sistema actual, open season y sinergias operativas

  • Ricardo Hösel, CEO de Oldelval.
  • Oscar Sardi, CEO de TGS.

11:55 | Vaca Muerta: ¿Una locomotora para aumentar exportaciones primarias o una oportunidad para generar capacidades en otras cadenas?

  • Nicolás Gadano, Empiria Consultores.
  • Juan Carlos Hallak, economista.
  • Marianela Villegas, founder de Consultora MV.

12:20 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor

  • Daniel González, secretario de FECENE.
  • Pablo Fiscaletti, presidente de QM Equipment S.A.
  • Carolina López, directora de Business Development para LATAM de Nabors.
  • Constantino Espinosa, director de Proyectos de Tenaris Oil & Gas Services.

12:45 | Panel Visión de Empresas de Servicios y los desafíos de la Cadena de Valor II

  • Nicolás Cappellari, CEO de Galileo Technologies.
  • Jerónimo Bunge, Clear Petroleum.
  • Christian Balatti, country manager de Stefanini Argentina.
  • Mariano Rebollo, business development senior manager de Techint.

13:15 | Apuntalando Vaca Muerta: un entrecruzamiento entre educación y desarrollo

  • Gustavo Schiappacasse, director de Fundación YPF.
  • María Sol Irastorza, gerenta de Recursos Humanos de Halliburton Argentina.
  • Claudia Borbolla, gerenta de Asuntos Públicos de Total Energy.
  • Mónica Bennett, gerente de Desarrollo de Clientes de SAIT (Southern Alberta Institute of Technology).

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