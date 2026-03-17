Vaca Muerta Insights 2026: las principales definiciones de Rolando Figueroa, Horacio Marín y los CEOs

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Rolando Figueroa en Vaca Muerta Insights

En el panel moderado por el director de EconoJournal, Nicolás Gandini, y por Hugo Alonso, de Literal.ar, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se refirió a los principales temas de la agenda energética.

En primera instancia, habló sobre el reciente Argentina Week y el clima de inversiones al que calificó "muy propicio". "El evento organizado por Cancillería fue muy importante, sin precedentes y despertó muchísimo interés. Siempre quedaba gente afuera de las exposiciones".

"Da pena la mirada que se le quiere dar desde algunos periódicos. Parece que quieren que a la Argentina le vaya mal", enfatizó Figueroa respecto de las críticas al Argentina Week.

VMI 4 Omar Novoa

"Hay una sinergia entre la gente los diferentes Estados y la gente de la industria. Hoy se desarrolla todo un dilema alrededor de la energía en el mundo que a nosotros nos da mucho potencial. Es una zona libre de conflicto y si a eso le agregamos seguridad jurídica, macroeconomía estable y respaldo político, las cosas están dadas para que esta vez sea así", agregó el gobernador.

Sobre el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, el gobernador de Neuquén dijo: "Yo siempre rescato su figura, porque cuando comenzó parecía que estaba hablando en soledad del GNL y ahora ha tomado otros ribetes, es otra realidad". "Pero no es nuevo esto de que cuando alguien quiere meterle para adelante, hay gente que parece que quiere que las cosas fracasen", afirmó.

VMI 1 Omar Novoa

Respecto a esas críticas, Figueroa dijo que también le pasó a Jorge Sapag, y agregó: "Lo nombro siempre porque creo que tiene gran mérito, que comenzó a recorrer distintos lugares para que le presten atención a que acá teníamos la solución para generar trabajo, tener soberanía y seguridad energética que hoy nos permite salir al mundo".

El panorama electoral que se viene y el clima de inversiones

Consultado por los armados electorales que empiezan a organizarse de cara a 2027, la relación con el Estado nacional, y cómo se mira el futuro hidrocarburífero en ese sentido, Figueroa dijo: "Tenemos muy en claro la hoja de ruta que tenemos que tener. Estamos dando un pie importante para que a la Argentina le vaya bien. La relación que se quiera tener con las provincias depende de los gobiernos nacionales".

"Hay que tratar de que el debate electoral sea lo más corto posible, eso nos va a permitir tener una mirada mucho más allá y comenzar a visualizar ese plató de producción que tenemos que construir entre todos más allá de 2031 y para eso tenemos que trabajar mucho estos próximos 5 o 6 años. Una vez que pasen las elecciones, vamos a poder armar todo para enfrentar la próxima etapa de los hidrocarburos que creemos que va a ser la mejor y la gran oportunidad de la Argentina", aseguró.

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Desarrollo e inversiones

El mandatario provincial continuó indicando: "Tenemos muy en claro cual es el rol nuestro y el objetivo: que el neuquino viva mejor. Para eso tienen que pasar muchas cosas y sobre todo le tiene que ir bien a la industria. Vaca Muerta es solo una roca, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para eso tenemos que trabajar".

En este sentido, dijo: "Es importante el trabajo de las empresas y el equipo que puedan armar entre sí, la construcción de la sustentabilidad social y para eso es fundamental de que manera traccionan los Estados provinciales y municipales. También es muy importante la tarea que realiza el Gobierno Nacional, ordenando la macro y distintas acciones, como el RIGI".

Rolo Figueroa - sobre el ministro Sturzenegger

Sobre la incorporación del upstream al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones: "somos tomadores de precios y tenemos que ser muy competitivos. Las acciones específicas del Gobierno Nacional con el RIGI para que esto pueda resultar viable. Ahora estamos trabajando con el ministro Federico Sturzenegger a ver si logramos que los derechos de exportación de los bienes de capital sean cero. Nosotros necesitamos inversiones para acelerar Vaca Muerta y monetizar nuestro subsuelo, no solo atrayendo inversiones, sino armando todo acá para ser competitivos".

En relación a la infraestructura: "la industria perdía 22 millones de dólares al año para atravesar al año y 50 millones por moverse en rutas no pavimentadas o con problemas. Hoy en día, junto a la industria hemos podido buscar una solución. Con grandes inversiones por parte del Estado provincial, pero con una forma de financiamiento innovadora a través de anticipos de regalías. Nosotros podemos elegir las rutas y ellos pueden tenerlas antes para que el sector tenga el desarrollo que necesita".