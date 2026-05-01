Cayó la "suegra asesina" de la exreina de belleza: dónde estaba escondida

Estaba prófuga desde hacía 15 días tras el brutal crimen, que quedó registrado por las cámaras de seguridad. Los impactantes detalles del asesinato.

El momento del brutal crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

Dos semanas después del brutal crimen de Carolina Flores , una exreina de belleza que fue asesinada a balazos en su casa, se conoció que la Justicia de México logró la detención de la suegra de El impactante femicidio quedó registrado por una cámara de seguridad.

La mujer, identificada como Erika María "N", fue arrestada en Venezuela mediante la colaboración de las autoridades mexicanas y venezolanas, tras la emisión de una Notificación Roja de INTERPOL, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en un comunicado.

La Fiscalía precisó que la detenida permanece bajo custodia de las autoridades venezolanas mientras se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.

"¿Qué hiciste mamá?": el brutal crimen entre gritos y disparos

El pasado 15 de abril, Carolina se encontraba en su vivienda de Polanco junto a su esposo, Alejandro Sánchez, su hija de ocho meses y su suegra Erika. En un momento dado, y en medio de una conversación, todo cambió repentinamente y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En el video se muestra cómo ambas mujeres conversan y en un momento dado, la suegra de Carolina comienza a seguirla con una pistola en la mano. Luego, se escuchan varios disparos y gritos.

En las imágenes solo se ve una cuna y juguetes de bebé en primer plano y el perro corriendo desesperado.

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Tras oírse varios disparos, aparece en cámara Alejandro, pareja de Carolina e hijo de Erika, con el bebé en brazos y preguntando "qué fue eso". "¿Qué hiciste, mamá?", le pregunta tras encontrarse con la escena del crimen. "Nada, me hizo enojar", contestó la madre.

Alejandro, sin alterarse tras ver a su pareja fallecida en el piso, vuelve a cuestionar a la madre: "¿Qué te pasa? Es mi familia", expresa. "Mi familia es mía. Tu eres mío y ella me robó", replicó Erika.

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Tras conocerse el video del brutal femicidio, comenzó la búsqueda de Erika María "N", suegra y principal sospechosa de haber terminado con la vida de Flores. Su captura tuvo lugar en una exclusiva zona de Caracas, Venezuela, tras un arduo trabajo de las autoridades y la emisión de una ficha roja por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), solicitada en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el camino hasta este arresto estuvo plagado de irregularidades, perturbadores videos virales y una cuestionada ventana de impunidad de 24 horas que, presuntamente, la familia política de la víctima utilizó para facilitar la huida de la agresora fuera de México.

Cómo fue el proceso de búsqueda para dar con la sospechosa del femicidio

La detención de Erika "N", suegra de Carolina Flores, dio un giro definitivo en la causa que investiga el femicidio. Uno de los puntos del crimen que más controversia generó es la omisión y el retraso en la intervención de las autoridades.

A pesar de la gravedad del multihomicidio, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que la denuncia formal se realizó hasta el 16 de abril, es decir, un día entero después de que ocurrieran los hechos.

Esta ventana de 24 horas dio la posibilidad de que la mujer logre darse a la fuga. En este momento, Alejandro se comunicó con la madre de Carolina Flores para informarle de la tragedia y pedirle que convenciera a Erika de entregarse a las autoridades.

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La familia justificó ante los medios de comunicación que el retraso en alertar a la policía se debió al "miedo a lo que sucediera con el bebé de 8 meses".

La presión mediática y la indignación social por la brutalidad de las imágenes filtradas aceleraron los procesos diplomáticos. Es así que la alerta de INTERPOL que permitió a autoridades venezolanas localizarla y detenerla. La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.