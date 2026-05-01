San Martín de los Andes: una vivienda ardió en llamas en la ruta de los Siete Lagos

El fuego comenzó minutos antes de las 22, a cuatro kilómetros del centro urbano. Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de bomberos.

La vivienda de 80 metros cuadrados se quemó en su totalidad.

Una vivienda de unos 80 metros cuadrados fue consumida por las llamas durante la noche de este sábado, antes de la medianoche, a cuatro kilómetros de San Martín de los Andes . Ocurrió, precisamente, sobre la Ruta 40 en el tramo de Siete Lagos, a la altura del santuario del “Gauchito Gil”.

Según pudo saber LM Neuquén , el incendio comenzó minutos antes de las 22 y afectó por completo la estructura de la casa. En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios , personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y policía de la provincia.

Como consecuencia del operativo, el tránsito sobre la Ruta Nacional 40 debió interrumpirse temporalmente para facilitar el desplazamiento de los equipos de emergencia y garantizar las condiciones de seguridad en la zona.

SMAndes_FedericoSoto Incendio casa Ruta 7 Lagos-18 Federico Soto

No se registraron personas heridas de gravedad, pero se espera información oficial al respecto. Además, el personal calificado trabaja para determinar cuáles fueron las causas que desataron el incendio que consumió la vivienda por completo.

SMAndes_FedericoSoto Incendio casa Ruta 7 Lagos-15 Federico Soto

Otro incendio en San Martín de los Andes

Este jueves en horas de la tarde, se desató un incendio en un domicilio del barrio La Cascada de San Martín de los Andes y como consecuencia del espeso humo que emanaba de la propiedad, un vecino debió ser atendido por personal sanitario por inhalación de humo.

De acuerdo a la información del Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, recibieron múltiples llamados telefónicos para alertar y convocarlos por un incendio que se estaba desarrollando en una propiedad del calle Luis Goñi del barrio La Cascada de esa localidad cordillerana.

Rápidamente, enviaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios al lugar del hecho. Al arribar las primeras unidades pudieron constatar que el incendio era generalizado sobre una estructura ubicada en el fondo de un terreno, utilizada como quincho. Era de, aproximadamente, 40 metros cuadrados, construida en mampostería y madera, con riesgo de propagación hacia viviendas linderas.

San Marín de los Andes- incendio- quincho-4 Gentileza Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes

"Se procede rápidamente a contener la propagación, evitando que el fuego afecte de manera directa a las viviendas vecinas, y se inicia el ataque al foco principal, logrando su extinción total tras aproximadamente dos horas de trabajo", informaron desde el cuartel.

Como consecuencia del incidente, una vivienda lindera resultó afectada por humo en su parte posterior , mientras que otra, ubicada sobre uno de los laterales, sufrió daños en el techo por acción del fuego y humo.

Indicaron los bomberos que hasta el momento se desconoce cómo se habría originado el incendio. Asimismo, "un vecino debió ser asistido en el lugar por personal del SIEN debido a la inhalación de humo", aseguraron.

Trabajaron en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Protección Civil y Policía del Neuquén.