El club que tiene a Fabricio Oberto como padrino y es faro del básquet en el sur neuquino

Zorros de San Martín de los Andes cumple 10 años como protagonista a través del deporte y sueña con la cancha propia.

Comenzó a gestarse en 2003 y tiene institucional como club de básquet desde abril del 2016. En el sur de la provincia, Zorros de San Martín de los Andes es una referencia ineludible. El trabajo constante de su comunidad, que reúne profesores, dirigentes, jugadores y sus familias, ha sido fundamental para trascender a través de la formación deportiva.

Con mucho esfuerzo, Zorros se fue consolidando como un faro para la disciplina en la región y hoy tiene más de 100 chicos y chicas jugando. Pese a las dificultades que implica sostener un club y hacerlo en el interior de la provincia, sus integrantes supieron mantenerlo tanto en su función social como también en la capacidad competitiva.

Además de participar en los torneos de la Federación Neuquina y la Confederación Argentina de Básquet, Zorros también lo hace en Chile, donde visita anualmente a clubes de Valdivia y Santiago, generando un intercambio deportivo y humano que tiene impacto desde todo punto de vista.

Varios de los jóvenes que pasaron por las filas de Zorros llegaron a competir a nivel nacional e internacional. La más destacada es Victoria "China" Lara, quien llegó a jugar un Mundial U19 con la selección nacional y fue campeona de la Liga con Quimsa de Santiago del Estero.

china lara arg

Otros destacados surgidos de la cantera son: Nicolás Morales (entrenador en la academia NBA en China), Juliana Carmanchay (en Ferro Carril Oeste de Buenos Aires), Joaquín Flores (Deportivo Viedma), Tomás Djenderedjian (Capri de Misiones) y Thiago Serna (SISU de Copenhague, Dinamarca)

Fabricio Oberto, un amigo fiel

Uno de los pilares fundamentales de Zorros es Víctor Serna, quien fuera kinesiólogo de la selección argentina en tiempos de gestación de la Generación Dorada.

Además de ponerle el cuerpo al día a día con una entereza admirable, Víctor generó contactos para el club que le permitieron tener la presencia y el apoyo de grandes personalidades a lo largo de estos años. De hecho, Fabricio Oberto es padrino de Zorros y una de las varias figuras que ha compartido tiempo y parte de su conocimiento con los chicos y chicas.

víctor serna oberto zorros

También lo han hecho el Chapu Nocioni, Pepe Sánchez, el Puma Montecchia, Juan Espil y Leandro Palladino, sumados a los tres entrenadores más importantes de la historia de la selección: Rubén Magnano, Julio Lamas y Sergio Hernández.

Este tipo de vínculos no solo son enriquecedores para quienes participan, sino que le dan trascendencia internacional a un hecho local, proyectando a la institución de una manera diferente.

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El sueño de la cancha propia

En su momento, el entonces gobernador, Omar Gutiérrez, y Osvaldo Llancafilo (funcionario) le dieron la personería jurídica a Zorros en 2016.

Apostando por su gestión como Asociación Civil que siempre los caracterizó, lograron tener su predio y ahora falta la otra parte. Por estos tiempos, avanzan las conversaciones para concretar las instalaciones propias.

Desde el club contaron que "con el firme apoyo del Gobierno de la Provincia, Maria Fernanda Villone (secretaria de Deportes) y Josefina Codermatz (Ministra de Juventud Deportes y Cultura) seguramente pronto estaremos disfrutando de un espacio deportivo propio y para beneficio de toda la comunidad".

Los inicios fueron en el gimnasio del colegio Fasta, uno de los más conocidos de la ciudad. Actualmente, ese mismo lugar es utilizado para el mini básquet, mientras que las formativas juegan en el SUM del barrio El Arenal, un reducto que es municipal pero se volvió su casa con el paso de los años.

"Tenemos una lista de espera muy grande por falta de espacios", explicaron.

Zorros ha ganado campeonatos en formativas, también en primera con el Pre Federal de la zona Andina, pero el mayor desafío hoy no pasa por los títulos, sino seguir creciendo para continuar con el proyecto deportivo que nació hace 23 años y está más vivo que nunca.