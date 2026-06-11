Fin de la novela: Racing ya tiene nuevo DT.

Racing Club confirmó en las últimas horas que tiene nuevo director técnico. La dirigencia que encabeza Diego Milito llegó a un acuerdo con el nuevo entrenador que reemplazará a Gustavo Costas en el cargo.

Se trata del entrenador Juan Pablo Vojvoda , exentrenador del Santos que firmará un contrato por un año con la institución de Avellaneda y ya planifica la pretemporada de la Academia. Nicolás Diez había sido la primera opción de la dirigencia. Sin embargo, las dificultades para sacarlo de Argentinos hicieron que los directivos buscaran otras opciones.

Finalmente, el elegido es Vojvoda, entrenador de reciente paso por el Santos de Brasil (se marchó en marzo de este año). Ahora, regresa al fútbol argentino, donde dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres y Huracán (su último equipo en el país, en 2019). Curiosamente, su debut como técnico interino de la Lepra fue con un triunfo aplastante 5-0 a Racing, en el Coloso Marcelo Bielsa, el 17 de febrero de 2016.

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La Academia tuvo un semestre para el olvido: quedó eliminado en la Copa Sudamericana en fase de grupos y en cuartos de final del Torneo Apertura. En este contexto, Diego Milito decidió despedir a Costas, decisión que provocó una fuerte reacción de los hinchas. "El plantel necesita un cambio de aire", expresó en conferencia de prensa. Ahora, Vojvoda será su reemplazante.

Gustavo Costas le mandó una carta documento a Racing

Racing no tiene paz a días de iniciar una nueva pretemporada. Según confirmó el periodista Flavio Azzaro, Gustavo Costas llevará a la justicia su rescisión contractual. Es que Costas está decidido a iniciarle acciones legales a Racing. "A Costas le quedaba dos años y medio de contrato. El pretende que le paguen todo, Milito solo quiere pagarle hasta el último día trabajado", explicó el periodista.

Al no recibir notificación del cese de actividades, legalmente Gustavo Costas continúa siendo el técnico de Racing Club y esto complica su futuro, ya que no puede firmar con ningún otro club para seguir trabajando. La salida del entrenador fue comunicada públicamente días atrás, pero aún restan resolver cuestiones administrativas y contractuales. Según trascendió, Costas no recibió ningún telegrama de despido, por lo que formalmente continúa siendo el director técnico de la Academia hasta que se complete la documentación correspondiente.

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Al no tener respuesta de la institución, Gustavo Costas y su cuerpo técnico optaron por enviar una carta documento a las autoridades del club para saber cuál es su panorama: si sigue siendo el DT o está despedido. Lo que sí están negociando los abogados de Costas es la suma de dinero que le abonarán porque su vínculo culminaba en diciembre de 2028. Las partes deberán resolver hasta qué período y cuánto se le pagará por su salida antes de término.

Si bien el DT no exigirá la totalidad del convenio, sí pretenderá cobrar una parte. Hasta que esto no se defina, la Academia no podrá anunciar a un nuevo estratega.