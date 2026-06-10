Tensión en el mundo Racing tras la desvinculación de Gustavo Costas: "mandó una carta documento".

Racing no tiene paz a días de iniciar una nueva pretemporada. Según confirmó el periodista Flavio Azzaro , Gustavo Costas llevará a la justicia su rescisión contractual. Por estas horas, Diego Milito y Sebastián Saja no encuentran a su reemplazante y nace la incertidumbre.

El presidente y el director deportivo no pudieron quedarse con Nicolás Diez ni con Juan Pablo Vojvoda, los técnicos apuntados tras la salida de Costas. En medio, la Academia ya tiene tres bajas para el Clausura y se espera un éxodo aún mayor de futbolistas.

Pero lo que más preocupa en la Avellaneda por estas horas es que Costas está decidido a iniciarle acciones legales a Racing. "A Costas le quedaba dos años y medio de contrato. El pretende que le paguen todo, Milito solo quiere pagarle hasta el último día trabajado", explicó el periodista.

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Recordemos que luego de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la quinta fecha a manos de Caracas, tras igualar en el Cilindro por 2-2 y llegar sin chances al último compromiso, la dirigencia de Racing decidió despedir a Gustavo Costas y a todo su cuerpo técnico. Esto ocurrió el sábado 23 de mayo y, desde entonces, el técnico y su equipo de trabajo se encuentran esperando una comunicación oficial y formal de la institución para saber qué pasó con su puesto.

La situación legal entre Costas y Racing

Al no recibir notificación del cese de actividades, legalmente Gustavo Costas continúa siendo el técnico de Racing Club y esto complica su futuro, ya que no puede firmar con ningún otro club para seguir trabajando.

La salida del entrenador fue comunicada públicamente días atrás, pero aún restan resolver cuestiones administrativas y contractuales. Según trascendió, Costas no recibió ningún telegrama de despido, por lo que formalmente continúa siendo el director técnico de la Academia hasta que se complete la documentación correspondiente.

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Al no tener respuesta de la institución, Gustavo Costas y su cuerpo técnico optaron por enviar una carta documento a las autoridades del club para saber cuál es su panorama: si sigue siendo el DT o está despedido. Lo que sí están negociando los abogados de Costas es la suma de dinero que le abonarán porque su vínculo culminaba en diciembre de 2028. Las partes deberán resolver hasta qué período y cuánto se le pagará por su salida antes de término.

Si bien el DT no exigirá la totalidad del convenio, sí pretenderá cobrar una parte. Hasta que esto no se defina, la Academia no podrá anunciar a un nuevo estratega.