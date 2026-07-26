"Leo se fue anoche": el mensaje de la familia de Lionel Scaloni en Pujato que se volvió viral

El DT aprovechó los días de descanso en su localidad natal: volverá a dirigir a la Selección Argentina en la Fecha FIFA de septiembre.

Lionel Scaloni terminó su descanso en Pujato y se despidió de su pueblo natal con un gesto que volvió a reflejar el perfil bajo que lo caracteriza. Después de varios días compartiendo momentos con vecinos y fanáticos tras la final del Mundial 2026, el entrenador de la Selección Argentina dejó Santa Fe y todo indica que regresó a Mallorca, donde retomará su rutina familiar hasta la próxima fecha FIFA.

La noticia de su partida se conoció gracias a un sencillo cartel que apareció en la puerta de la casa de sus padres. Escrito a mano, el mensaje buscó evitar que más personas siguieran acercándose con la ilusión de verlo. "Leo ya se fue anoche!! Gracias por tanto cariño" , decía la nota, que rápidamente fue fotografiada y compartida en las redes sociales.

El detalle no pasó inadvertido entre los hinchas, que durante toda la semana se acercaron desde distintos puntos del país para saludar al técnico campeón del mundo. La despedida también fue difundida por familiares de Scaloni , quienes utilizaron las redes para agradecer el afecto recibido y confirmar que el entrenador ya había dejado el pueblo santafesino.

"LEO YA SE FUE ANOCHE!!! GRACIAS POR TANTO CARIÑO" el ESPECTACULAR mensaje de la familia de Lionel Scaloni para avisar a los fanáticos que el DT ya no se encuentra en PUJATO. ¡Ya estaban yendo a saludarlo! IG/canal2pujato pic.twitter.com/Ux2Bi46Z0k

La estadía del DT en Pujato estuvo marcada por un permanente contacto con la gente. Cada jornada se repetía una escena similar frente a la vivienda de sus padres: largas filas de fanáticos aguardaban durante horas para conseguir una foto, un autógrafo o simplemente un saludo del entrenador que llevó al combinado nacional a conquistar la Copa del Mundo.

Lejos de mantenerse alejado, el estratega respondió una y otra vez al cariño de los simpatizantes: salió en numerosas oportunidades para firmar camisetas, pelotas, banderas, fotografías y hasta objetos muy particulares que los hinchas prepararon especialmente para sorprenderlo durante sus vacaciones en el pueblo donde nació.

Entre los regalos más llamativos aparecieron una camioneta de juguete convertida en la emblemática Scaloneta y un contrato simbólico confeccionado por un niño para extender su vínculo con la Selección hasta 2030. Scaloni aceptó firmarlo entre sonrisas, protagonizando una de las imágenes más comentadas de su estadía en el pueblo santafesino.

El movimiento constante de personas incluso obligó a reforzar la organización alrededor de la vivienda familiar. Durante varios días hubo presencia policial, agentes de tránsito y un vallado preventivo para ordenar la circulación de quienes se acercaban con la esperanza de conocer al entrenador campeón del mundo.

¡LE SACÓ RISAS A TODOS! Lionel Scaloni y un momento imperdible junto a algunos niños en Pujato.



X/ejf249 pic.twitter.com/Nbcp2EDX4n — SportsCenter (@SC_ESPN) July 26, 2026

Además de compartir tiempo con los hinchas, el técnico también aprovechó el descanso para disfrutar de algunas de sus actividades preferidas. Se lo vio recorriendo las calles de Pujato y sus alrededores en bicicleta, una pasión que mantiene desde hace años y que suele practicar siempre que encuentra un momento libre.

El sábado también asistió al club Alumni de Casilda para presenciar un encuentro de la Liga Casildense y previamente visitó Sportivo Matienzo, institución donde dio sus primeros pasos como futbolista. Allí recibió una plaqueta de reconocimiento, volvió a firmar autógrafos y agradeció el afecto de todos los presentes.

[AHORA] En Pujato, la casa de Scaloni tuvo que ser vallada por la cantidad de fanáticos de la Selección que se acercan a saludarlo: la policía custodia la propiedad y el técnico sale por las mañanas y las tardes para firmar autógrafos y mirar espectáculos dedicados a él. https://t.co/HPRkqSsJNp pic.twitter.com/3gmeCAowGq — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 24, 2026

Cuándo volverá Lionel Scaloni a dirigir a la Selección Argentina

Con su partida, la localidad recuperará la tranquilidad habitual después de varios días de intensa actividad. Mientras tanto, Scaloni comenzará la última etapa de sus vacaciones antes de volver a enfocarse en la Selección Argentina, que retomará la competencia durante la próxima ventana FIFA en septiembre. Mientras tanto, los hinchas mantienen la ilusión de que el entrenador decida extender su vínculo y continúe al frente del seleccionado más allá de este año.