Viajó más de 700 km para que Scaloni y Messi firmen su moto: la conmovedora historia de Gastón

El épico viaje en motocicleta tenía como objetivo llegar a Pujato y tendrá una nueva etapa en Rosario. La emotiva razón por la que va a subastarla.

Lionel Scaloni firmó la camiseta de Gastón Mónaco durante su visita a la casa familiar del entrenador en Pujato.

Una moto celeste y blanca permanece estacionada frente a la casa de los padres de Lionel Scaloni , en Pujato, Santa Fe. Su dueño recorrió cientos de kilómetros con una misión personal: conseguir las firmas de director técnico de la Selección Argentina y de Lionel Messi para organizar una subasta solidaria.

Gastón Mónaco salió desde la ciudad de Necochea apenas terminó la final del Mundial 2026. Su primer destino era la Ciudad de Buenos Aires , donde esperaba acercarse a los jugadores durante el recibimiento a la Selección Argentina, pero el operativo de seguridad modificó sus planes.

El motociclista decidió entonces continuar su viaje hacia Pujato , la localidad santafesina donde nació y creció el técnico de la selección, y donde vive toda su familia.

Pero la odisea no termina ahí, porque planea trasladarse hasta la ciudad de Rosario para intentar que Lionel Messi complete el proyecto con su autógrafo.

Lionel Scaloni firmó la camiseta de Gastón Mónaco durante su visita a la casa familiar del entrenador en Pujato.

Más de 700 kilómetros bajo el frío en busca de las firmas de Messi y Scaloni

Gastón Mónaco inició el recorrido el domingo por la noche. Viajó desde Necochea con temperaturas muy bajas y llegó a Buenos Aires cerca de las siete de la mañana.

Su intención era participar del recibimiento al plantel. Sin embargo, el amplio despliegue policial y las restricciones previstas alrededor de los futbolistas redujeron sus posibilidades de acercamiento. Ante esa situación, tomó la ruta hacia Santa Fe.

La moto está completamente decorada con los colores de la Selección Argentina. El tanque quedó reservado para las firmas de Scaloni y Messi, los dos nombres que considera necesarios para aumentar el valor del vehículo antes de la subasta.

Cuando llegó a la casa familiar del director técnico, encontró a varios vecinos y simpatizantes que esperaban un saludo. Scaloni salió en uno de esos momentos y firmó la camiseta del motociclista. El autógrafo representó un primer avance, aunque la firma en la moto todavía quedó pendiente.

Mónaco decidió permanecer en Pujato con la expectativa de conseguir otro encuentro. Su objetivo es que el entrenador coloque el autógrafo directamente sobre el tanque, donde pueda conservarse como parte central de la futura venta.

Una subasta solidaria para Venezuela

El viaje no responde solamente a la admiración por el fútbol. Mónaco pretende organizar una subasta solidaria y donar el dinero recaudado a personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

La presencia de las firmas de Scaloni y Messi permitiría elevar el interés por la moto. El vehículo combina una decoración relacionada con Argentina y un recorrido realizado después de la final del Mundial 2026.

El motociclista explicó que su sueño principal es obtener el autógrafo de Messi. Si lo consigue, pondrá en marcha la venta y destinará la recaudación al pueblo venezolano. Para él, la ayuda debe llegar a quienes atraviesan una situación más difícil.

Su próxima parada será Rosario, ciudad donde espera encontrar una oportunidad para acercarse al capitán argentino. No existe una reunión confirmada, pero Mónaco mantiene el viaje y confía en que la historia de la moto llegue hasta el futbolista.

El hombre resumió su motivación con un pedido de mayor solidaridad. Considera que las personas necesitan actuar con más humanidad y prestar atención a quienes sufren las consecuencias de una tragedia.