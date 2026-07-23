Inocencia Fiscal: por qué todavía hay dudas sobre declarar dólares de abajo del colchón

El gobierno está mandando al Congreso un proyecto para modificar la ley que se aprobó este año, que es débil desde el punto de vista de las garantías. Pero no está claro cuanto demorará el debate.

El ministro de Economía , Luis Caputo , aspira a que una parte de los u$s170.000 millones de dólares que tienen los argentinos en cajas de seguridad o "abajo del colchón" ingresen al sistema bancario en forma de depósitos.

Para ello, está por mandar al Congreso un proyecto que modifica la Ley de Inocencia Fiscal aprobada durante el primer trimestre, cuya esencia es que e l fisco ahora presume que las personas no evaden. En ese contexto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prescinde de información que hasta ahora le brindaban las empresas de tarjetas de crédito, los escribanos y otros.

El corazón de "Inocencia Fiscal" es un nuevo régimen para el pag o del Impuesto a las Ganancias . El régimen "simplificado" ahora consiste en que ARCA le elabora al contribuyente su declaración jurada de gastos y facturación y le determina el impuesto a pagar. Algo similar a lo que ocurre con el monotributo: la persona no tiene que elaborar una declaración jurada. Si tiene en orden valida lo que dice ARCA y paga.

Ese nuevo régimen además tiene otra ventaja, y es que el fisco no controla el patrimonio de la persona al principio del ejercicio fiscal, ni al final. Solo se concentra en el flujo de entradas y salidas que tiene el contribuyente.

Si el contribuyente se pasa del régimen general del Impuesto a las Ganancias, al régimen simplificado tan solo tiene que manifestar su adhesión y presentar la declaración del año 2025.

En ese caso si tiene que presentar todos sus datos y el patrimonio, porque es el año base. Si ARCA le da el Ok, entonces recibe el beneficio que el fisco no le revisa las declaraciones juradas que ya presentó en 2024, 2023 y 2022. Se las toma por buenas. Claro que si la persona tenía, tal vez, u$s25.000 en una caja de seguridad, que fue comprando con pesos de una actividad perfectamente declarada cuando no se permitía atesorar en épocas del cepo, entonces ese dinero no figuró en su patrimonio. Si ahora lo usa, ARCA no lo va a investigar porque ya dijo que su patrimonio desde 2022 en adelante estaba bien.

Así funciona la Ley de Inocencia Fiscal, en la versión original. Ahora el gobierno manda al poder legislativo unas modificaciones para robustecer su marco jurídico. La principal tiene que ver con lo que se denominan discrepancias significativas. El texto actual dice que la presunción de inocencia se cae si ARCA detecta inconsistencia en las declaraciones juradas de más del 15%. El problema de ello es que una persona, por ejemplo, puede declarar ahora 100.000 dólares que tenía guardados y si tiene una diferencia mínima de 15.000 pesos, por algún error, entonces se le cae toda la exteriorización y queda en la mira de ARCA. Lo empezarían a investigar por ahorros que fueron obtenidos de manera legal, pero que no estaban integrados al patrimonio.

La nueva ley busca corregir ese tipo de detalles. Si se aprueba, la persona va a poder rectificar su declaración jurada, pagar una multa y así no perder en "tapon fiscal". También las modificaciones prevén que grandes contribuyentes puedan entrar a Ganancias Simplificado, pero solo para hacer uso del nuevo esquema en el que ARCA hace las declaraciones juradas. No podrán "blanquear" dólares. También se eliminan los limites que tiene la actual ley para ingresar. Es de hasta 1000 millones de pesos anuales de facturación o 10.000 millones de pesos de patrimonio.

El ministro Luis Caputo afirma que es una mala decisión si las personas deciden mantener sus dólares fuera del sistema, porque hoy una tasa en dólares de plazo fijo rinde un 6% anual. Pero todavía existen riesgos. Si el Congreso no aprueba las modificaciones propuestas, sigue en vigencia el viejo texto de Inocencia Fiscal, que técnicamente no ofrece garantías robustas a los contribuyentes de que no van a ser investigados por ARCA.