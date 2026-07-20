Fuerte cruce entre Luis Caputo y un famoso periodista inglés: "Dejá de avergonzar"

El cruce escaló en redes sociales luego de que el polémico conductor británico Piers Morgan destrozara a la selección argentina tras la final del Mundial 2026.

El ministro de Economía, Luis Caputo , encontró en el periodista británico Piers Morgan un blanco que no iba a dejar pasar. Horas después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 , Morgan publicó en X una lapidaria caracterización de los jugadores argentinos: "Solo un grupo de matones violentos y desagradables, y una deshonra para el fútbol. Nunca había estado tan feliz de ver a un equipo perder".

El ministro Caputo no tardó en responderle y fue directo al hueso: "Has estado lloriqueando y quejándote como un mocoso malcriado durante los últimos cuatro días, solo para decir hoy que estás exultante porque un equipo que ni siquiera jugaba contra el tuyo perdió un partido. Al menos mostrá algo de dignidad y dejá de avergonzar a tus compatriotas británicos hablando de tener clase".

No era la primera vez que el funcionario argentino cruzaba al periodista inglés en esta misma semana. El antecedente inmediato fue la semifinal ante Inglaterra. Cuando Argentina clasificó a la final, Morgan publicó que los jugadores albicelestes eran "idiotas sin clase" por haber celebrado portando una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". El insulto no quedó ahí: "Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas", escribió. Caputo le respondió en ese momento también: "La Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a celebrar igualmente, y vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido".

Morgan lejos de bajar el tono, subió la apuesta. "Tuve a un montón de argentinos muy enfurecidos lanzándome insultos por esta publicación. Cálmense... no es mi culpa que hayan perdido la Guerra de las Malvinas, y no es mi culpa que se los vaya a tragar España el domingo", escribió horas antes de la final.

Piers Morgan: quién es el periodista inglés que atacó a la Selección

Piers Morgan es uno de los columnistas y conductores más polémicos del periodismo anglosajón. Inició su carrera en los tabloides británicos, pasó por la dirección del News of the World y luego del Daily Mirror, del que fue despedido en 2004 tras publicar fotos falsas de soldados ingleses maltratando prisioneros iraquíes.

Su carrera televisiva incluyó un paso por CNN en Estados Unidos y por Good Morning Britain en el Reino Unido, donde fue señalado de acoso laboral y renunció al aire en 2021 tras criticar a Meghan Markle y ser cuestionado en vivo.

En el mundo del deporte, mantiene una amistad conocida con Cristiano Ronaldo, a quien entrevistó en exclusiva en 2022. Ha expresado reiteradamente su preferencia por Maradona sobre Messi y durante el Mundial 2026 acumuló críticas a la Selección argentina en múltiples publicaciones, calificándola en distintos momentos de "equipo sucio" y cuestionando la actuación arbitral a su favor.

El intercambio refleja también la temperatura del debate pospartido. La polémica por los empujones entre jugadores al final del partido, la imagen de Argentina dando la espalda a la premiación de España y las declaraciones cruzadas entre jugadores de ambas selecciones mantuvieron el Mundial como tema dominante incluso después del pitazo final.