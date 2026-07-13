El plan de Caputo para llegar a 2027: por qué los analistas ven riesgos

Advierten que la acumulación de reservas, la demanda de dólares y el escenario político son las principales pruebas que enfrentará el programa

El ministro de Economía, Luis Caputo , presentó un programa para afrontar vencimientos en moneda extranjera hasta fines de 2027, considerando como opción salir a los mercados internacionales si acompañan las tasas y el riesgo país . Sin embargo, varios analistas privados advirtieron que la acumulación de reservas, la demanda de dólares y el escenario político son las principales pruebas que enfrentará el programa.

Economía presentó esta semana un programa financiero que buscó despejar las dudas sobre la capacidad del Tesoro para afrontar los vencimientos de deuda hasta el final del mandato de Javier Milei sin depender, al menos por ahora, de una reapertura del mercado internacional.

La estrategia detalló las distintas fuentes de financiamiento previstas para 2026 y 2027, combinando préstamos de organismos multilaterales, emisiones en el mercado doméstico, compras de divisas al Banco Central y futuras privatizaciones.

Banco Central de la República Argentina.

Durante la exposición, Caputo insistió en que volver a emitir deuda en los mercados globales será "una opción, no un objetivo", al considerar que las tasas internacionales todavía están demasiado altas. La presentación fue bien recibida por los inversores, con una nueva baja del riesgo país hacia los 400 puntos básicos y una mejora en la cotización de los bonos soberanos.

Sin embargo, distintos analistas comenzaron a identificar varios desafíos que podrían condicionar esa hoja de ruta. Algunos analistas destacaron que el panorama financiero para el segundo semestre aparece bastante más despejado luego de los pagos de julio, aunque advirtieron que todavía persisten exigencias importantes sobre las reservas internacionales.

Entre compromisos con el FMI y los dólares

Entre agosto y diciembre, los compromisos rondan los US$ 4.900 millones, de los cuales más de la mitad corresponde al FMI, mientras que el programa oficial incorpora desembolsos adicionales del organismo, préstamos garantizados, adquisiciones de divisas al Banco Central y nuevas emisiones de deuda en dólares dentro del mercado local. Para la consultora, la viabilidad del esquema dependerá en buena medida de que el Banco Central logre recomponer reservas al ritmo previsto por el Gobierno.

Precisamente, la acumulación de dólares constituye uno de los puntos que mayor atención concentra entre los economistas. El programa prevé que el Tesoro compre al Banco Central alrededor de US$ 4.900 millones durante 2027, pero para que esa operación resulte sostenible la autoridad monetaria deberá adquirir previamente un volumen similar en el mercado cambiario.

Varios analistas consideraron que ese objetivo luce alcanzable bajo un escenario favorable, aunque recordó que los años electorales suelen provocar una aceleración de la demanda de cobertura en moneda extranjera.

Otra incógnita gira alrededor de la profundidad que pueda ofrecer el mercado local para absorber nuevas colocaciones en dólares. El Gobierno proyectó emitir alrededor de US$ 5.000 millones mediante bonos hard dollar durante 2027 y confía en que el crecimiento de los depósitos privados permita sostener esa estrategia. Como primer examen de esa capacidad apareció el lanzamiento del nuevo Bonar 2029, instrumento con el que Economía buscó captar divisas sin establecer los límites de colocación utilizados en emisiones anteriores. Para el mercado, el desempeño de esas licitaciones funcionará como un termómetro de la confianza de los inversores antes de ingresar plenamente en el ciclo electoral.

El componente político también ocupa un lugar relevante dentro de los análisis privados. Aunque el oficialismo insiste en que pretende desacoplar el desempeño económico de la competencia electoral, los especialistas recuerdan que cualquier deterioro en las expectativas puede trasladarse rápidamente a los activos financieros.