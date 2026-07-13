La mayoría de los argentinos ya no se considera de clase media, y se ve como se clase baja

Se trata de un cambio importante, ya que hasta hace unos años en general el público se percibía como de clase media.

El trabajo refleja la sensación de la propia situación personal, en un contexto donde cae el poder adquisitivo de los sueldos.

Más de la mitad de los argentinos ya se considera de clase baja, así lo revela un estudio privado. Esencialmente, la mayoría de los consumidores perciben que no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes . Se trata de un cambio importante, ya que hasta hace unos años en general el público se percibía como de clase media.

Una encuesta de la consultora Zentrix conocida en las últimas horas, detalla que: "El malestar económico ya no es sólo una percepción difusa, sino un dato estructural con anclaje directo en el bolsillo: el 50,2% de los argentinos se autopercibe de clase baja, el 86,1% asegura que su salario no le está ganando a la inflación, y el 61% llega con sus ingresos, como máximo, hasta el día 20 del mes ".

El trabajo pone de manifiesto la sensación del público respecto de su propia situación personal, en un contexto en el que cae el poder adquisitivo de los sueldos y se incrementa la morosidad en créditos bancarios.

Zentrix plantea que "el primer punto de contacto entre percepción y realidad es el salario".

"El 86,1% de los encuestados afirma que su ingreso no le está ganando a la inflación, un nivel apenas por debajo del máximo de la serie (86,6% en abril) que confirma que, desde marzo, ese indicador se mantiene estable en una franja alta, sin señales de mejora en los últimos cuatro meses", dice el reporte.

El trabajo plantea que "la estabilización del dato no debería leerse como buena noticia: significa que la sociedad lleva ya un tercio de año conviviendo con la misma sensación de pérdida, sin que la desaceleración de la inflación general alcance para revertirla".

"Lo notable es que este malestar no es exclusivo de quienes se oponen al Gobierno: entre los propios votantes oficialistas, el 70,2% reconoce que su salario pierde contra la inflación, contra un 96,6% entre los votantes opositores", agregan el estudio.

En ese sentido, Zentrix sostiene que "la brecha entre ambos electorados es amplia, pero lo que los separa no es si el ajuste existe —lo sienten los dos, incluso los que respaldan al Presidente— sino cómo se lo interpreta".

El estudio indica que para unos es un "costo de una transición todavía en curso" para otros es "prueba de fracaso".