Sueldo básico del peón: cuánto cobran de salario en julio 2026 y cómo quedó la escala de la Uatre

Según la escala salarial de los trabajadores nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) , este es el sueldo básico de un peón en julio de 2026 .

En junio de 2026 , la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) - gremio que representa a los trabajadores que efectúan tareas de peón en el campo - alcanzó un acuerdo salarial con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). ¿Cuál es el sueldo básico de un peón en julio de 2026 ?

Cabe recordar que el convenio estipulado entre las partes establece que los sueldos mínimos de los peones de campo correspondientes al mes de mayo de 2026 se mantendrán fijos durante junio y julio de 2026 .

En julio de 2026 , un peón de campo nucleado en la UATRE percibe un salario básico mensual de $1.088.358,51.

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) alcanzó un acuerdo salarial.

La tabla salarial de la UATRE detalla que los sueldos de los peones de campo quedó establecida del siguiente modo:

Peón general : $1.088.358,51 (más $5.335,10 no remunerativos).

: $1.088.358,51 (más $5.335,10 no remunerativos). Peón único: $1.116.058,33 (más $5.470,88 no remunerativos).

$1.116.058,33 (más $5.470,88 no remunerativos). Ovejero: $1.127.265,44 (más $5.525,82 no remunerativos).

$1.127.265,44 (más $5.525,82 no remunerativos). Personal especializado (albañiles, herreros, mecánicos, cocineros): $1.158.597,91 (más $5.679,41 no remunerativos).

(albañiles, herreros, mecánicos, cocineros): $1.158.597,91 (más $5.679,41 no remunerativos). Ordeñador: $1.165.963,05 (más $5.715,52 no remunerativos).

$1.165.963,05 (más $5.715,52 no remunerativos). Conductor tractorista y maquinista: $1.207.669,28 (más $5.919,96 no remunerativos).

$1.207.669,28 (más $5.919,96 no remunerativos). Mecánico tractorista: $1.267.993,03 (más $6.215,66 no remunerativos).

$1.267.993,03 (más $6.215,66 no remunerativos). Encargado: $1.384.853,14 (más $6.788,51 no remunerativos).

Cabe resaltar que a estos salarios básicos se les deben añadir los adicionales tradicionales propios de la actividad (regulados por convenio).

Así, es oportuno remarcar que el extra por antigüedad es de un 1% por año trabajado durante los primeros diez años, y se incrementa al 1,5% anual a partir del undécimo año.

Además, continúa vigente el plus del 20% por zona desfavorable para el personal que se desempeña en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Asimismo, vale subrayar que el acuerdo mencionado más arriba representó un significativo hito institucional, puesto que se trató de la primera gran paritaria del sector agropecuario que se firmó luego de la sanción de la ley de reforma laboral.

¿Qué tareas realiza un peón agrícola?

Entre otras tareas, el peón agrícola se encarga de las operaciones auxiliares en cultivos agrícolas, en vivero o en jardines siguiendo instrucciones de superiores o plan de trabajo, y cumpliendo las medidas de prevención de riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente. Entre todas las funciones principales, se encarga de:

Realizar operaciones auxiliares para la preparación del terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas, viveros y jardines.

Desempeña operaciones auxiliares para la producción y mantenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.

En julio de 2026, un peón de campo nucleado en la Uatre percibe un salario básico mensual de $1.088.358,51.