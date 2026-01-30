Murió un peón rural de apenas 22 años que se cayó del caballo

Se accidentó en una estancia cercana a Rada Tilly, en Chubut . Sufrió fractura de cráneo y tuvieron que reanimarlo. Dos días después falleció en el hospital.

El joven peón rural Adrián Chicui: murió luego de dos días peleando por su vida en el Hospital de Comodoro Rivadavia.

Adrián Chicui , un joven peón rural de apenas 22 años , falleció este viernes por la mañana tras el grave accidente que sufrió días atrás al caerse de un caballo en una estancia cercana a la villa balnearia de Rada Tilly , en el sur costero de Chubut .

El muchacho había sufrido una fractura de cráneo y se encontraba internado en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia desde el miércoles a última hora de la tarde.

Antes de trasladarlo hasta allí, en el lugar del accidente personal médico de emergencias le había tenido que practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar .

En medio del profundo dolor, la familia del joven tuvo un gesto de enorme solidaridad y autorizó la donación de sus órganos, lo que permitirá salvar y mejorar la calidad de vida de otras personas. Por este motivo, hasta el viernes a la tarde aún no había precisiones sobre cuándo se realizaría el velorio.

El dolor de la abuela del peón rural

Obviamente, la noticia de la muerte del joven peón devastó a su familia, especialmente a su abuela Mónica, vecina de Comodoro Rivadavia al igual que su nieto, quien lo despidió con un desgarrador mensaje en las redes sociales.

"Paren los relojes, que se detenga el mundo. Mi bebé, mi nieto, se fue. Se durmió. Darás vida. Se apagó mi sol", escribió la mujer al confirmar el fallecimiento del joven peón rural.

Horas antes, Mónica había pedido una cadena de oración por la salud de Adrián. Sucede que el panorama era muy complejo.

El accidente tuvo lugar es día alrededor de las cinco de la tarde en la Estancia La Nevada, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 37. Según la información oficial, el joven cayó del caballo y quedó inconsciente, por lo que se solicitó de inmediato asistencia médica.

Adrián Picui, joven peón que falleció tras caer del caballo en Rada Tilly, Chubut Su abuela recordó a Adrián como "orgullo de la familia". Facebook

En el lugar, los profesionales de la salud le realizaron maniobras de RCP antes de proceder al traslado urgente al hospital para una evaluación más compleja.

Posteriormente, desde el centro de salud se informó a las autoridades que el paciente presentaba una fractura de cráneo, diagnóstico que da cuenta de la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia de la infortunada caída.

Tras informar su fallecimiento, Mónica, que es dueña de un emprendimiento de costura y arreglos de ropa en Comodoro, publicó una foto de Axel para despedirlo con mucho dolor.

"Parte de mi corazón se fue con vos"

"Mi paisano, mi Tati. No tengo consuelo, mi vida. Parte de mi corazón se fue con vos", lamentó la mujer, quien recordó al joven como "orgullo de la familia, educado y respetuoso".

"Mi campero, mi paisano. No voy a olvidarte jamás, mi corazón. Voy a mantener vivo tu recuerdo. Mi ángel. Dios, ¿cómo se vive con este dolor?", se preguntó la abuela en su conmovedor posteo.

No fue la única que mostró públilcamente su dolor por la muerte de Adrián, que en su cuenta de facebook tenía más de 1.100 amigos.

Sus allegados y la comunidad comodorense había seguido de cerca su evolución desde el momento en que se supo del grave accidente. Y ahora, los mensajes de dolor, acompañamiento y respeto se multiplicaron en las redes sociales.

En la página de Facebook de un grupo de jineteada, expresaron: "Triste noticia recibimos. Se nos fue el paisano. Te recordaremos siempre. Que en paz descanses. Abrazamos y acompañamos a la familia y amigos en esta pérdida".

"Q.E.P.D. Adrián. Dios lleve paz y consuelo a toda la familia no es un adiós, sino un hasta luego nomás. Abrazo largo para todos por allá", fue otra de las despedidas.