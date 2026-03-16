Incendios en Chubut: científicos juntan semillas nativas a mano para recuperar los bosques perdidos

El Parque Nacional Lago Puelo dio a conocer un acuerdo con la empresa especializada Bosquear. La tarea se realiza de manera puramente artesanal y manual.

Tras los catastróficos incendios que afectaron la zona cordillerana de la provincia de Chubut durante este verano -los más graves desde que se lleva registro-, la administración del Parque Nacional Lago Puelo firmó un acuerdo con la empresa patagónica Bosquear para permitirles a sus técnicos ingresar al área protegida, identificar rodales semilleros -zonas de alta calidad de semillas- y recolectar material genético de especies autóctonas.

Las tareas destinadas a la recolección de semillas de diferentes especies del bosque se llevan adelante mediante métodos manuales, bajo protocolos que buscan asegurar su preservación y su correcta identificación.

Las semillas que junten serán cultivadas posteriormente en viveros y se utilizarán en proyectos de restauración ecológica que se implementarán dentro del parque, en acciones orientadas a recuperar áreas del bosque nativo que presentan distintos niveles de degradación.

La clave de la recuperación ambiental

Los responsables del proyecto destacaron que utilizar semillas provenientes del mismo territorio fortalece la capacidad de recuperación del ecosistema y ayudará a mantener la identidad ecológica del bosque.

Esto es así debido a que las futuras plantas crecerán adaptadas a las condiciones ambientales locales, lo que favorece los procesos naturales de regeneración.

Recolectan semillas nativas en el Parque Nacional Lago Puelo Recolectan semillas nativas en el Parque Nacional Lago Puelo.

Desde la administración del Parque Nacional informaron que el acuerdo con Bosquear representa “ el inicio de una agenda de trabajo conjunta para este año, que incluirá producción de plantas nativas, nuevas instancias de recolección y proyectos de intervención planificados en el territorio”.

Bosquear es una empresa patagónica que tiene acuerdos con la Secretaría de Bosques de Chubut y las municipalidades de El Hoyo, El Maitén y Lago Puelo. Produce 170.000 árboles nativos por año a partir de semillas recolectadas de rodales semilleros.

Un desastre sin precedentes en Chubut

Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, el fuego arrasó con aproximadamente 50.000 hectáreas en la provincia de Chubut, la mayor cantidad en un solo ciclo de incendios, superando las casi 40.000 de la catástrofe de 2015.

En Lago Puelo, fundamentalmente en la zona de la Reserva El Turbio, las llamas se desataron a fines del año pasado y afectaron más de 3.000 hectáreas. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) recién pudo declarar al incendio como controlado durante el mes pasado.

Según un estudio de María Marcela Godoy -científica del Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y el Conicet y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)- que reconstruye los incendios patagónicos desde la prehistoria, la simultaneidad y extensión de los incendios de esta temporada en la provincia superaron cualquier antecedente conocido.

En la investigación se explica que el largo tiempo pasado sin incendios en zonas boscosas generó una carga inusual y peligrosa de material inflamable natural como ramas, hojarasca y biomasa seca.

"Hubo muchos años con condiciones para que se dieran los incendios y no hubo. Eso hace que se acumule con el tiempo mucho combustible, provocando que los incendios sean más intensos y quizás más severos", indicó la científica.

Otro aspecto tenido en cuenta fue el crecimiento de lo que se denomina "interfaz urbano-rural", áreas donde los asentamientos urbanos se encuentran con la vegetación natural.

Más personas viviendo cerca del bosque incrementaron el riesgo: el 93% las igniciones en la región tuvieron origen en actividad humana, ya fuera por negligencia o con intención.