Estaba practicando foil. Logró llegar a la orilla, cayó y no pudieron reanimarlo. Era conocido por un programa de turismo, deporte y cocina en Península Valdés.

Murió un ex conductor de TV que hacía windsurf en Puerto Madryn: se descompensó y no llegaron a salvarlo. (Foto ilustrativa).

Un hombre que practicaba windsurf en la costa de Puerto Madryn, provincia de Chubut , falleció tras sufrir una descompensación en el mar, sin que los esfuerzos del personal de rescate alcanzaran a salvarlo.

La víctima, de 56 años, es una persona conocida en el ambiente madrynense, ya que años atrás condujo un programa de televisión por el canal 12 local.

El incidente que derivó en su muerte se produjo en la zona conocida como Bajada 8, en la parte sur del casco urbano de Puerto Madryn.

Hacía foil y empezó a sentirse mal

De acuerdo con lo que se informó, el deportista estaba practicando foil, una variante del windsurf con una aleta sumergida que permite ir con la tabla “en el aire” y conseguir mayor velocidad.

Otras personas que se encontraban en la playa advirtieron que el hombre había regresado hacia la orilla e, instantes después de salir del mar, se había desvanecido, por lo cual avisaron de inmediato a los servicios de emergencia.

Turu Cardone puerto madryn Adrián "Turu" Cardone murió mientras hacía windsurf en Puerto Madryn.

Se activó, de este modo, un rápido despliegue de asistencia en la playa. Los guardavidas de la Bajada 8 fueron los primeros en intervenir y realizaron maniobras reanimación cardiopulmonar (RCP) en la orilla.

Posteriormente se sumó un equipo de emergencias médicas que intentó revertir la situación mediante el uso de un desfibrilador y suministrando medicación.

Un personaje de Puerto Madryn

Sin que los médicos pudieran reanimarlo, el windsurfista fue trasladado en ambulancia al Hospital Zonal Andrés Ísola, de Puerto Madryn.

Las maniobras de reanimación continuaron durante el trayecto pero el hombre llegó al hospital ya sin signos vitales y los médicos de emergencias confirmaron su fallecimiento.

Al principio no se conoció la identidad del fallecido pero poco después la conmoción fue aun mayor al saberse que se trataba de Adrián “Turu” Cardone, un personaje muy conocido y querido en el ambiente de las actividades deportivas acuáticas, vinculado también con el sector del turismo, según informó el medio local Noticias PMY.

Su programa de TV

Cardone también era conocido en el sector de transporte turístico, en el que trabajó durante muchos años.

Para el público en general, su rostro resulta familiar por su incursión en el espectáculo televisivo, ya que en algún tiempo condujo “Mar, viento y meseta” un programa de turismo y cocina rural, por el canal 12 de Puerto Madryn, en el que se dedicaba a difundir lugares, actividades de aventura, deportes náuticos y platos locales, con epicentro en Península Valdés.

“La idea siempre fue mostrar lugares, áreas naturales y protegidas locales, para facilitar información e despertar el interés del público sobre la fauna. Con una visión amplia nos enfocamos en brindar consejos y revelar datos, tanto para el turista, como para nosotros mismos que vivimos en la zona”, explicó alguna vez acerca de su programa.

Actualmente, retirado de esas labores, se dedicaba a los deportes acuáticos recreativos y combinaba esta actividad con el lavado de autos a domicilio.

De 56 años, el ex conductor televisivo formaba parte además de una familia muy conocida en la ciudad, propietaria de un local nocturno sobre la calle Aaron Jenkins.