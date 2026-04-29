Qué es el fenómeno del sirenismo: la historia de Eduardo, el sireno más austral

Un joven de Puerto Madryn se volvió viral por sus performances en el mar. Combina apnea, natación y arte en una disciplina en auge.

En las playas de Puerto Madryn , un personaje singular se convirtió en parte del paisaje costero. Con una cola de sirena, movimientos precisos y una puesta en escena que mezcla lo deportivo y lo artístico, Eduardo se presenta como el “sireno más austral del mundo” , una identidad que él mismo adoptó y que rápidamente ganó popularidad en redes sociales.

De acuerdo a lo publicado por ADN Sur, sus entrenamientos y performances comenzaron a viralizarse, generando sorpresa entre turistas y vecinos que se lo cruzan en el agua o en la costa. Sin embargo, detrás de la estética llamativa existe una práctica exigente que requiere preparación física, técnica y constancia.

En diálogo con el medio, Eduardo explicó que el sirenismo es una disciplina que crece en distintas partes del mundo y que llegó a Argentina impulsada por las redes sociales.

“Surge en lugares como Estados Unidos y China, y se vincula con el boom de la natación con aletas, el nado en aguas abiertas y confinadas”, detalló.

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Entrenamiento y control del cuerpo

Lejos de ser solo una actividad recreativa o estética, el sirenismo tiene una base deportiva sólida. Implica el uso de monofins —similares a aletas profesionales— y técnicas de apnea que demandan control de la respiración, coordinación corporal y resistencia física.

“El sirenismo tiene que ver con la apnea y con una preparación que se certifica a nivel internacional”, explicó Eduardo, en referencia a organismos especializados que avalan este tipo de prácticas acuáticas.

La cola de sirena, confeccionada con materiales específicos, obliga a modificar la forma de nadar. El desplazamiento bajo el agua se realiza con movimientos ondulatorios que requieren práctica constante y una fuerte conexión con el cuerpo.

Eduardo comenzó a entrenar hace tres años y asegura que la experiencia transformó su vínculo con el mar. “Me conectó con una comunidad muy linda, con gente que nada, que entrena y que es muy profesional”, contó.

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Un fenómeno que crece en la Patagonia

En una ciudad como Puerto Madryn, donde el turismo y la relación con el océano son centrales, su figura no pasa desapercibida. Las playas se convierten en escenario de sus performances y también en punto de encuentro con quienes se acercan a observarlo o a pedirle fotos.

Niños, familias y visitantes suelen detenerse ante la escena, que combina elementos de fantasía con una ejecución técnica real. Este fenómeno también despertó interés en otras personas que buscan iniciarse en actividades como la apnea, la natación artística o el propio sirenismo.

Aunque aún es una práctica poco difundida en Argentina, cada vez suma más adeptos, especialmente en ciudades costeras donde el entorno natural favorece este tipo de experiencias.

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La dimensión artística: “ponerse en escena”

Más allá del entrenamiento físico, Eduardo remarca el costado artístico del sirenismo. Cada aparición en el mar implica una construcción estética y una intención expresiva.

“El hecho de tener un traje de sirena es ponerse en escena. Es una performance, una forma de natación artística”, sostuvo en diálogo con ADN Sur. “El hecho de tener un traje de sirena es ponerse en escena. Es una performance, una forma de natación artística”, sostuvo en diálogo con ADN Sur.

Esa combinación entre deporte y arte es, en gran parte, lo que explica el impacto de sus imágenes en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionan ante la originalidad de ver a un “sireno” nadando en las aguas frías de la Patagonia.

Sin embargo, el joven aclara que su objetivo va más allá de la viralización. Busca transmitir un mensaje vinculado al respeto por el mar, el disfrute del entorno natural y la libertad de expresarse a través del movimiento.