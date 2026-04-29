PAMI: en marzo el Gobierno nacional no le mandó fondos al organismo

Así surge de datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). El corte del envío desencadenó la crisis de abril con prestadores.

La conclusión del Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que cerró en diciembre de 2024 representó una caída del costo de importación de bienes que de alguna manera sirvió para contener en parte el aumento de la inflación en el momento que perdió vigencia. Pero además de ello le produjo un agujero de finaciamiento al PAMI.

El 28% del producido de ese gravamen se dirigía a la obra social de los jubilados, de manera que aseguraba recursos para prestadores y médicos. Actualmente, el Gobierno parace no querer reemplazar esos fondos con dinero proveniente de Rentas Generales.

De acuerdo con datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) en marzo el Ministerio de Economía no le envío fondos . Eso explica la protesta de médicos y las empresas que prestan servicios para el organismo.

"En marzo el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando recibió $200.000 millones" detalla la OPC.

Pami 03.jpg Claudio Espinoza

El organismo técnico parlamentario señala al respecto que "en el primer trimestre de 2026 el PAMI recibió $500.000 millones de transferencias provenientes de ANSES (3,2% interanual real), en virtud de las retenciones practicadas sobre los haberes de los jubilados y pensionados, y $200.000 millones en concepto de asistencia financiera por parte del Tesoro del mes de febrero".

Es de recordar que el Impuesto PAIS recaudaba alrededor del 0,7% del PBI, una cifra importante. Eran cerca de 0,2 puntos del PBI que iban directo a la obra social mas grande de Argentina. Sin ello, para mantener los servicios el gobierno tiene que sacar fondos de otro lado.

Se derrumbaron los ingresos

El problema es que los ingresos tributarios de los que se nutre el gobierno nacional están en caída, en buena parte, por decisiones de política tributaria.

Según señala la OPC, el IVA registro una baja de 10,7% interanual, debido a la elevada base de comparación por haberse registrado mayores importaciones durante el mismo período de 2025, lo que generó mayores percepciones aduaneras.

ministerio economia

En cuanto a la recaudación ligada al Comercio Exterior e verifica una baja del 30,1%. En este marco, los Derechos de Exportación perdieron el 41,4% incidiendo negativamente las reducciones de las

alícuotas aplicables a las exportaciones durante 2025; y por su parte, los Derechos de Importación cedieron el 19,6%, por la desaceleración de las compras al exteriory la alta base de comparación dado el crecimiento que tuvieron en los primeros meses del año anterior.

Por otro lado, el Impuesto a las Ganancias cayó 8,2%, debido principalmente a cambios en en el esquema de anticipos de las sociedades y en los vencimientos de los anticipos de personas humanas.