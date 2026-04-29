Pavimento en barrio San Lorenzo: cuándo terminarán las obras en el sector Círculo Policial

Los trabajos tienen una ejecución de más de la mitad del proyecto. La Municipalidad de Neuquén indicó que ya finalizaron las tareas de hormigón y cordón cuneta.

La Municipalidad de Neuquén informó este miércoles que continúa desarrollando una obra de pavimentación en el barrio San Lorenzo , específicamente en el sector Círculo Policial , donde se intervienen un total de 74 cuadras con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno , recorrió la obra sobre calle Naranjo en Flor, uno de los últimos frentes activos, y supervisó el avance general junto al equipo técnico.

Durante la visita, la funcionaria explicó que la obra comenzó a fines de diciembre y presenta un avance sostenido, con intervenciones que combinan pavimento flexible y de hormigón, de acuerdo a las características de cada sector.

“Ya hemos finalizado todas las tareas de hormigón, así como cordones cuneta, badenes y complementos de esquinas. Actualmente estamos trabajando en la etapa de colocación de la carpeta asfáltica”, detalló Bruno.

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Cuándo finalizará la obra

En ese sentido, indicó que los trabajos avanzan en el cuadrante comprendido entre las calles Rafaela, Belgrano, Necochea y Galarza -que abarca 44 cuadras- con un progreso superior al 60%.

La subsecretaria adelantó que, si las condiciones climáticas acompañan, la totalidad de la obra podría estar finalizada hacia fines de mayo. “Estamos en uno de los últimos sectores de estas 74 cuadras y confiamos en cumplir con los plazos previstos”, afirmó.

Asimismo, destacó que este tipo de obras se ejecutan en tiempos relativamente breves. “Un cuadrante de alrededor de 100 cuadras puede completarse en un plazo de cinco a seis meses si no surgen complicaciones mayores”, explicó.

image La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, durante una recorrida por las obras en el sector Círculo Policial.

Además, remarcó que la pavimentación no solo mejora la transitabilidad vehicular, sino que también optimiza el acceso a servicios, el transporte público y la seguridad en el barrio, especialmente durante lluvias.

Una vez finalizada esta etapa, los equipos avanzarán sobre un segundo cuadrante delimitado por las calles Rafaela, Belgrano, Rodhe y Galarza, donde restan ejecutar otras 30 cuadras.

Infraestructura subterránea

Bruno también señaló que, como parte del proceso, se realiza una revisión integral de la infraestructura subterránea. “Verificamos el estado de las redes de agua y cloacas, y si es necesario se recambian cañerías”, indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munineuquen/status/2049490547035824486&partner=&hide_thread=false ¡San Lorenzo se transforma! El asfalto en el sector Círculo Policial ya pasó el 60% de avance. Son 74 cuadras para que te olvides del barro, viajes más seguro y disfrutes de mejores accesos al barrio. ¡A fin de mayo, objetivo cumplido! #NeuquénCapital #Obras #SanLorenzo pic.twitter.com/PqBAWPTUQy — Neuquén Capital (@munineuquen) April 29, 2026

En cuanto al financiamiento, explicó que la obra se ejecuta con fondos municipales y el aporte proporcional de los vecinos frentistas.

Por último, la subsecretaria subrayó que el objetivo es avanzar progresivamente hacia la pavimentación total del barrio San Lorenzo. “Con esta intervención, el sector de Círculo Policial quedará completamente cubierto”, sostuvo.

Obras en Rincón del Río

Por otra parte se avanza con una obra en el barrio Rincón del Río, donde la Municipalidad ejecuta un proyecto integral que combina infraestructura pluvial estratégica y pavimentación. Con una inversión de 5.800 millones de pesos, los trabajos, según se indicó, ya presentan un 80% de avance y apuntan a resolver definitivamente el riesgo de inundaciones en un sector crítico por su cercanía al río Neuquén.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, destacó la relevancia de la intervención para la seguridad de los vecinos: “Una obra fundamental para este barrio, porque esencialmente si bien el asfalto cambia la calidad de vida, acá teníamos un problema que era mucho más serio que eran las inundaciones. Así que había que hacer una obra pluvial importante”.

El plan de obras incluyó la instalación de pluviales, sumideros, cámaras y una estación de bombeo de última tecnología, fundamentales para mitigar el impacto del agua en una zona ubicada por debajo de la cota de defensa del río.