Perturbador: desenterró el cuerpo de su hermana y lo llevó al banco para reclamar sus ahorros

El hombre aseguró que la entidad le exigía la presencia de la titular o documentación para poder retirar el dinero. Imágenes muy fuertes.

Desenterró el cuerpo de su hermana y lo llevó al banco.

Un episodio inusual y perturbador se registró en la aldea de Mallipasi, en el estado de Odisha, India , donde un hombre desenterró el cadáver de su hermana fallecida para intentar retirar el dinero que ella tenía depositado en una cuenta bancaria.

El protagonista fue identificado como Jeetu Munda, integrante de una comunidad tribal, quien afirmó que había acudido en reiteradas ocasiones a la sucursal para reclamar los ahorros. Según relató, desde el banco le insistían en que debía presentar a la titular de la cuenta o la documentación correspondiente para avanzar con el trámite.

“Cavé la tumba y saqué el esqueleto como prueba de su muerte”, declaró el hombre, quien decidió exhumar los restos de su hermana ante la imposibilidad de obtener el dinero. El hecho ocurrió luego de que la entidad le solicitara el certificado de defunción, documento que no presentó.

Intervención policial y explicación oficial

Al ingresar con los restos a la sucursal, los empleados, sorprendidos por la situación, dieron aviso a la policía. Minutos después, los efectivos intervinieron y persuadieron al hombre para que regresara el cuerpo al lugar de sepultura.

El inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu, explicó que Munda “es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado”. Además, indicó que la mujer había fallecido hacía dos meses y poseía en su cuenta cerca de 19.300 rupias, equivalentes a unos 300.000 pesos.

Un hombre desentierra el cadáver de su hermana y lo llevó al banco para hacer un reclamo de dinero

De acuerdo con las autoridades, el hombre es analfabeto, lo que habría influido en la falta de comprensión de los requisitos formales. Por otro lado, desde el banco señalaron que Munda se encontraba en estado de ebriedad al momento de presentarse en la sucursal.

La versión del banco

Tras la difusión del caso, la sucursal del Odisha Grameen Bank emitió un comunicado en el que desmintió algunas versiones que circularon públicamente.

“Contrariamente a lo que informan algunos medios de comunicación, los funcionarios del banco no exigieron la presencia física de un cliente fallecido para realizar un retiro de dinero”, indicaron desde la entidad.

Asimismo, aseguraron que actuaron conforme a los procedimientos establecidos y que su intención fue resguardar los fondos de la cuenta. “La situación generó una escena de extrema angustia en el lugar. De inmediato se dio aviso a la Policía local, que intervino y tomó el control del caso”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que no existió ningún tipo de hostigamiento y que se buscó proteger los intereses de la titular fallecida.