El arte del Feng Shui , que consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural, recomienda dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama por la noche. ¿Por qué?

"Un frasco con sal gruesa al lado de la cama": la recomendación positiva del Feng Shui para hacer por la noche

El arte del Feng Shui consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural. Así, determinados artículos de Feng Shui pueden ayudar tanto a la buena suerte como también proporcionarnos bienestar o bien atraer la riqueza . ¿Por qué recomienda el Feng Shui dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama por la noche?

Entre otros artículos que el Feng Shui sugiere para atraer la buena suerte pueden mencionarse una pintura con agua; un acuario de peces; un bambú de la suerte; un loto de cristal o un carillón de viento de metal.

De acuerdo al Feng Shui , dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama otorga propiedades relacionadas con la absorción de energías negativas y la limpieza energética del ambiente durante la noche.

El arte del Feng Shui consiste en armonizar nuestro entorno con el entorno natural.

Según el Feng Shui, los rituales cotidianos cobran especial importancia cuando se realizan antes de dormir, ya que la noche es considerada un momento de renovación energética, ideal para equilibrar emociones y favorecer un sueño reparador.

Asimismo, esta filosofía indica prestar especial atención tanto al recipiente como al lugar donde se ubique el frasco:

Equilibrar ambientes cargados: en dormitorios donde hay insomnio, discusiones frecuentes o sensación de cansancio al despertar, se ubica al frasco con sal gruesa como forma de limpieza energética nocturna.

en dormitorios donde hay insomnio, discusiones frecuentes o sensación de cansancio al despertar, se ubica al con como forma de limpieza energética nocturna. Armonizar el descanso: el Feng Shui recomienda colocar el frasco sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama, asociado a la energía receptiva y emocional. El recipiente debe ser de vidrio y estar limpio .

el recomienda colocar el sobre la mesa de luz, preferentemente del lado izquierdo de la cama, asociado a la energía receptiva y emocional. El . Absorber energías densas: se sugiere usar sal gruesa seca y cambiarla cada siete días, ya que se considera que este mineral tiene la capacidad simbólica de retener cargas negativas acumuladas durante el descanso.

dormir Dejar un frasco con sal gruesa al lado de la cama otorga propiedades relacionadas con la absorción de energías negativas y la limpieza energética del ambiente durante la noche.

El Feng Shui desaconseja ubicar el frasco con sal gruesa en estos sitios

Según el Feng Shui, no es recomendable ubicar el frasco con sal gruesa en estos sitios:

Debajo de la cama ni en lugares cerrados o poco visibles, puesto que la energía necesita circular con libertad para que el ritual simbólico tenga efecto.

Es importante que no haya objetos almacenados debajo de la cama, ya que interfieren en la circulación de la energía, según el Feng Shui.

Lo cierto es que el frasco con sal gruesa puede funcionar como un elemento de limpieza energética y protección nocturna, siempre acompañado de una intención clara y de hábitos saludables que favorezcan el descanso y el equilibrio emocional.

Por otra parte, entre otras sugerencias, el Feng Shui propone generar pensamientos luminosos o buenos. Una de ellas, por ejemplo, es la de evitar las imágenes en casa que propongan tristeza, melancolía o confusión. Y subraya que estos objetos, por más que sean artísticos, predisponen a generar un mal clima. Los colores claros y luminosos son ideales para decorar el hogar. En lo posible sugiere no decorar con pinturas u objetos estridentes.