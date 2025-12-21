Qué objetos no hay que regalar en Navidad para no atraer malas energías, según el Feng Shui

La filosofía oriental advierte que algunos obsequios habituales pueden simbolizar pérdidas, conflictos o bloqueos para el año que comienza.

Elegir qué regalar en Navidad también tiene un costado simbólico.

A la hora de elegir un obsequio para regalar en Navidad , no todo se reduce al gusto personal o al valor material. Según el Feng Shui , los objetos que se regalan en esta fecha transmiten una carga energética que puede influir en la suerte, el bienestar y las relaciones de quien los recibe.

Por eso, esta filosofía oriental recomienda evitar ciertos elementos que están asociados a bloqueos, conflictos o desequilibrios , y que podrían afectar negativamente el inicio del nuevo año.

El Feng Shui invita a pensar los regalos no solo como objetos materiales, sino como verdaderos mensajes energéticos.

El significado oculto de los regalos

Se deben evitar ciertos artículos que, aunque parecen inofensivos, proyectan una energía negativa. La intención es evitar regalos que puedan atraer presión, límite, apuro o estancamiento a la vida de quien los recibe. Se presentan los siete objetos que el Feng Shui recomienda evitar como regalos navideños, junto con sus razones y alternativas más armoniosas.

Relojes

Los relojes simbolizan el paso del tiempo y su agotamiento. Regalar uno se interpreta como “tu tiempo se está acabando” o como una cuenta regresiva de la relación. Además, atrae presión, límite y apuro en la vida de la persona que lo recibe.

Reloj

Alternativa: Objetos que simbolicen presencia, como una planta saludable o una vela artesanal.

Objetos filosos

Los elementos cortantes, como cuchillos, tijeras o navajas, representan la energía del conflicto y la separación. Regalar un cuchillo o una tijera se considera un gesto que “corta” vínculos o armonía.

Alternativa: Regalos que unan, como juegos de mesa, arte, libros o experiencias compartidas.

Espejos

Aunque en decoración pueden potenciar la luz, como regalo se consideran un reflejador de tensiones. Los espejos pueden amplificar energías negativas o provocar inestabilidad emocional si se colocan en un sitio desfavorable.

Alternativa: Cuadros, fotografías o elementos decorativos que aporten calma.

Pañuelos

Los pañuelos se asocian tradicionalmente al llanto, la tristeza y las despedidas. En Feng Shui, se interpretan como objetos que atraen melancolía o pérdidas emocionales.

Alternativa: Accesorios cálidos como bufandas, mantas suaves o elementos textiles confortables.

Zapatos

Los zapatos simbolizan el camino y el movimiento. Regalar zapatos, según el Feng Shui, puede implicar que la persona “camine lejos” o se vaya de la vida de quien regala. Además, pueden traer cambios bruscos o inestabilidad.

Alternativa: Algo que represente sostén, como una buena agenda, una cartera o un organizador.

Zapatos

Cosas viejas, usadas o reparadas

Los objetos que ya tuvieron una vida previa cargan energías que pueden ser desconocidas o pesadas. Obsequiar algo usado, aunque esté en buen estado, puede transmitir bloqueos, desgaste, karma ajeno o estancamiento.

Alternativa: Algo nuevo, aunque sea pequeño. Lo nuevo simboliza posibilidades frescas y caminos abiertos.

Flores secas

Aunque pueden ser estéticas, las flores secas representan lo marchito, lo que ya no crece y lo que quedó detenido. Son símbolo de energía muerta, algo que se busca evitar especialmente en celebraciones de renacimiento como la Navidad.

Alternativa: Plantas vivas, bambú de la suerte, o flores frescas si se busca un gesto más efímero, pero lleno de energía vital.