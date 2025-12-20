Navidad Kids en Neuquén: la carrera mágica que reunió a más de 6.000 personas

La actividad se desarrolló este sábado y tuvo como epicentro el pino de Navidad que está ubicado al lado del monumento al General San Martín.

Gran convocatoria tuvo este sábado la Carrera Mágica “Navidad Kids”. La ciudad de Neuquén vivió una jornada cargada de alegría, movimiento y espíritu navideño con una propuesta deportiva y recreativa que formó parte de la agenda de Neuquén Capital Navideña y convocó a más de 2.000 familias, con una participación estimada superior a las 6.000 personas en el centro de la ciudad.

“Neuquén Capital se pone a nivel de las grandes capitales del mundo y es una gran oportunidad al turismo, a los emprendedores, a la familia”, afirmó el intendente Mariano Gaido , quien destacó la participación de “más de 2.000 chicos y chicas, con familia, con amigos, vinieron a disfrutar de Capital Navideña”.

La actividad se desarrolló el sábado por la noche en el entorno del Pino de Navidad ubicado en el Monumento a San Martín, uno de los puntos centrales de la Capital Navideña.

Carrera Mágica “Navidad Kids”-1

Se concentraron niños y niñas de entre 1 y 12 años, quienes participaron acompañados por sus familias, ya sea corriendo, caminando o disfrutando de un paseo recreativo pensado especialmente para las infancias. La convocatoria superó las expectativas y las inscripciones debieron cerrarse con cupo completo.

Propuestas culturales en la capital neuquina

Gaido remarcó además el valor simbólico y turístico de la propuesta: “Neuquén Capital hoy es un faro que ilumina el país y este es un faro de esperanza”.

También resaltó la continuidad de la agenda navideña al indicar que hay “actividades toda la semana y todos los días para disfrutar”, en referencia a propuestas culturales, artísticas y recreativas que se desarrollan durante todo el fin de semana y continuarán el lunes.

El recorrido de la Carrera Mágica “Navidad Kids” tuvo una extensión total de 2 km y fue diseñado para garantizar accesibilidad y seguridad. La largada se realizó en el sector del Monumento a San Martín, con punto de partida en la intersección de avenida Argentina y Roca.

Desde allí, el circuito avanzó por avenida hasta la zona de la avenida Mosconi (Ruta 22) y luego retomó por avenida Argentina en sentido contrario, finalizando nuevamente en el Monumento a San Martín, donde se concentró la llegada.

Previo a la largada, desde las 19, se llevó adelante la entrega de remeras en el sector del Árbol de Navidad, con la organización y el acompañamiento de equipos municipales. Más tarde, a las 20, se realizaron actividades de bailes y ritmos para entrar en calor, con música y animación pensadas para todas las edades. La largada se concretó a las 21 de manera puntual, dando inicio a una noche que combinó actividad física, recreación y celebración.

Festejo único y en familia

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, sostuvo: “Explotó, explotó. La verdad, muy contento porque es un espacio que la gestión del intendente Mariano Gaido busca que la familia esté representada con la ciudad”. Y agregó: “Creería que es la única capital de la Argentina que festejó la Navidad, pero que la festejó en serio, con un montón de actividades y en familia, porque ese es el mensaje que tiene la Navidad”.

El funcionario subrayó, además, el impacto de la convocatoria al señalar que "más de 2.000 chicos con su papá, con su mamá, con su tío, con su familia disfrutaron de un evento para mí único en el país”, yal tiempo que destacó el trabajo del equipo municipal.

La Carrera Mágica “Navidad Kids” se integró a una agenda más amplia de actividades previstas para el fin de semana en el marco de Neuquén Capital Navideña. En paralelo, durante el sábado y el domingo, el Parque Jaime de Nevares es sede de la edición navideña de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, con ferias, propuestas gastronómicas, espectáculos y actividades recreativas para toda la familia.

Neuquén Capital Navideña forma parte de una política sostenida para promover espacios de encuentro, fortalecer el perfil turístico de la ciudad y generar propuestas gratuitas, inclusivas y pensadas para compartir en familia durante las fiestas.