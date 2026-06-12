Se realizaron once allanamientos con resultados positivos. La investigación estaría vinculada a desbaratar una red de motochorros "La banda de la Tornado Negra".

Megaoperativo en barrio Sapere con más de 200 efectivos en acción: qué encontraron

Un importante megaoperativo con más de 200 efectivos policiales se desarrolló este jueves en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén, como resultado de una investigación que se viene llevando adelante desde hace varios meses por distintos hechos delictivos registrados en la capital provincial.

Los procedimientos se concentraron en la zona de Cacique Pitrola , en la zona del barrio Provincia Unidas trabajaron de manera coordinada efectivos de la Comisaría Segunda, la Comisaría 19 y personal de distintas divisiones policiales, bajo la supervisión del comisario inspector Rubén Rodríguez.

Según explicó el jefe policial, casi una docena de diligencias en viviendas fueron ordenadas por la Justicia y forman parte de una investigación desarrollada junto a la Fiscalía de Robos y Hurtos y la brigada de investigaciones de la Comisaría Segunda.

allanamientos sapere

"Por distintos hechos se determinó que hoy estemos acá llevando adelante estas diligencias judiciales", señaló Rodríguez durante el operativo.

Secuestro de vehículos, bicicletas y un arma de fuego

Los allanamientos arrojaron resultados positivos desde las primeras horas de la mañana. Entre los elementos secuestrados figuran vehículos, bicicletas, partes de motocicletas, prendas de vestir, teléfonos celulares y un arma de fuego.

Además, la Policía demoró a cinco personas mayores de edad: cuatro hombres y una mujer. No obstante, las autoridades aclararon que el número podría modificarse una vez finalizadas todas las diligencias previstas.

"El procedimiento todavía está en desarrollo y más adelante podremos brindar cifras definitivas", indicó el comisario.

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Cautela por la vinculación con la banda de las "Tornado Negra"

De acuerdo con la información oficial, el despliegue movilizó a unos 200 efectivos policiales y forma parte de una investigación más amplia vinculada a una serie de hechos ocurridos en distintos sectores de Neuquén capital, relacionados con una banda de motochorros.

Durante una entrevista con radio La Red, Rodríguez fue consultado sobre una posible vinculación con la denominada banda de las "Tornado Negra", aunque evitó profundizar sobre ese aspecto. Si bien reconoció que existen líneas investigativas en curso, mantuvo cautela respecto de los alcances de la causa.

Por otra parte, también intervino personal del área de Tierras para determinar la situación de algunos terrenos donde se realizaron los procedimientos y establecer si existen posibles ocupaciones irregulares.

Mientras continúan los 11 allanamientos y el análisis de los elementos secuestrados, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.